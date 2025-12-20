Tren Interoceánico tiene aparatoso choque en Chiapas

Excelsior

Un tráiler que intentó ganarle el paso al Tren Interoceánico provocó una colisión la mañana de este sábado en un cruce ferroviario ubicado a la altura de la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco, Chiapas. El percance ocurrió a las 09:55 horas, cuando el convoy de pasajeros del Ferrocarril Interoceánico cubría la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná.

De acuerdo con la información oficial, la unidad de carga se atravesó en el cruce, lo que derivó en el impacto con la máquina delantera del tren. Pese a lo aparatoso del choque, no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Viajaban casi 150 pasajeros

En el tren viajaban 148 pasajeros, además de la tripulación, todos sin afectaciones físicas. El incidente dejó daños materiales en la locomotora, particularmente en la parte frontal, lo que obligó a detener la operación de manera preventiva. Apenas se confirmó la situación, se activó el plan de contingencia para evitar mayores contratiempos a los usuarios.

Como parte de ese protocolo, se dispuso el envío de otro tren y de autobuses para continuar el traslado de los pasajeros hacia sus destinos finales. La atención se realizó en el sitio y el movimiento de los viajeros se mantuvo bajo control, según el reporte difundido por la empresa operadora.

El Ferrocarril Interoceánico reiteró su compromiso con la seguridad y la operación responsable del sistema ferroviario, al que considera un proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades del sureste y del país.

Tren Interoceánico de México

El Tren Interoceánico es parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto del gobierno federal para unir el océano Pacífico con el Golfo de México a través de la franja más angosta del país, en el sur de Veracruz y el oriente de Oaxaca.

El objetivo es mover mercancías y personas de un océano a otro de forma rápida, y al mismo tiempo detonar el desarrollo económico del sureste del país, una de las regiones históricamente más rezagadas.

El corredor incluye ferrocarril de carga y pasajeros, modernización de puertos, carreteras polos de desarrollo industrial, infraestructura energética y logística.

La columna vertebral es la llamada Línea Z, que va de Coatzacoalcos, Veracruz en el Golfo de México a Salina Cruz, Oaxaca en el Pacífico. Tiene una longitud aproximada de 300 a 310 kilómetros. Este tramo fue rehabilitado casi por completo, con cambio de rieles, durmientes, puentes y estaciones.

Además de la Línea Z, el proyecto contempla y en parte ya opera otras rutas: Línea FA que Conecta Coatzacoalcos con Palenque, Chiapas, para enlazarse con el Tren Maya.

Línea K: Va de Ixtepec, Oaxaca, hacia Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala. Todavía está en proceso de desarrollo por tramos.

Con esto se busca que el Istmo no sea solo un cruce, sino un nodo que conecte al sur con el resto del país y Centroamérica.