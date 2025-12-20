Alertan por frío en CDMX: una alcaldía será la más ‘golpeada’

Excelsior

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta naranja por frío en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

La dependencia estimó que la madrugada y mañana de este domingo las temperaturas oscilarían entre 1 y 3 grados.

Mientras que se activó la Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por temperaturas de entre 4 y 6 grados.

La SGIRPC recomendó abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, agua y frutas ricas en vitamina C, proteger a adultos mayores, menores y mascotas, tener precaución con calentadores y chimeneas, vacunarse contra covid e influenza, entre otras acciones.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el lunes seguirán las temperaturas menores a 9 grados.

Recomendaciones ante frío invernal

Abrigo y ropa

Usa varias capas de ropa (térmica, abrigo y capa exterior).

Protege manos, cuello, cabeza y pies con guantes, bufanda, gorro y calcetines adecuados.

Evita la ropa húmeda; cámbiate si te mojas.

En casa