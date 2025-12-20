La SGIRPC CDMX estima que la madrugada y mañana de este domingo las temperaturas oscilarían entre 1 y 3 grados.

Alertan por frío en CDMX: una alcaldía será la más ‘golpeada’

By Redaccion1 / 20 diciembre, 2025
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta naranja por frío en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX). 

La dependencia estimó que la madrugada y mañana de este domingo las temperaturas oscilarían entre 1 y 3 grados.

Mientras que se activó la Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por temperaturas de entre 4 y 6 grados.

La SGIRPC recomendó abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, agua y frutas ricas en vitamina C, proteger a adultos mayores, menores y mascotas, tener precaución con calentadores y chimeneas, vacunarse contra covid e influenza, entre otras acciones.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el lunes seguirán las temperaturas menores a 9 grados.

Recomendaciones ante frío invernal

Abrigo y ropa

  • Usa varias capas de ropa (térmica, abrigo y capa exterior).
  • Protege manos, cuello, cabeza y pies con guantes, bufanda, gorro y calcetines adecuados.
  • Evita la ropa húmeda; cámbiate si te mojas.

En casa

  • Mantén los espacios bien cerrados y ventila unos minutos al día.
  • Usa la calefacción de forma segura y no tapes las salidas de aire.
  • Revisa puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.

  • Alimentación e hidratación

    • Consume bebidas calientes como agua, té o sopas.
    • Come alimentos calientes y nutritivos.
    • Mantente hidratado aunque no sientas sed.

    Salud

    • Lávate las manos con frecuencia para prevenir enfermedades respiratorias.
    • Cubre nariz y boca al salir al frío.
    • Descansa adecuadamente y, si presentas síntomas persistentes, informa a un adulto o acude a un médico.

    Al salir

    • Evita exposiciones prolongadas al frío.
    • Camina con cuidado en superficies resbalosas por hielo o escarcha.

