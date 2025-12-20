Alertan por frío en CDMX: una alcaldía será la más ‘golpeada’

Excelsior
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta naranja por frío en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).
La dependencia estimó que la madrugada y mañana de este domingo las temperaturas oscilarían entre 1 y 3 grados.
Mientras que se activó la Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por temperaturas de entre 4 y 6 grados.
La SGIRPC recomendó abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, agua y frutas ricas en vitamina C, proteger a adultos mayores, menores y mascotas, tener precaución con calentadores y chimeneas, vacunarse contra covid e influenza, entre otras acciones.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el lunes seguirán las temperaturas menores a 9 grados.
Recomendaciones ante frío invernal
Abrigo y ropa
- Usa varias capas de ropa (térmica, abrigo y capa exterior).
- Protege manos, cuello, cabeza y pies con guantes, bufanda, gorro y calcetines adecuados.
- Evita la ropa húmeda; cámbiate si te mojas.
En casa
- Mantén los espacios bien cerrados y ventila unos minutos al día.
- Usa la calefacción de forma segura y no tapes las salidas de aire.
- Revisa puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.
-
Alimentación e hidratación
- Consume bebidas calientes como agua, té o sopas.
- Come alimentos calientes y nutritivos.
- Mantente hidratado aunque no sientas sed.
Salud
- Lávate las manos con frecuencia para prevenir enfermedades respiratorias.
- Cubre nariz y boca al salir al frío.
- Descansa adecuadamente y, si presentas síntomas persistentes, informa a un adulto o acude a un médico.
Al salir
- Evita exposiciones prolongadas al frío.
- Camina con cuidado en superficies resbalosas por hielo o escarcha.
You may also like
-
¡Aguas, el Operativo Monitor Vial sanciona a conductores por exceso de ve
-
Zelenski no ve garantías de avances en diálogo EU-Ucrania-Rusia
-
Grupo armado incendia un jardín de niños en ña
-
Lula y Milei chocan en Mercosur por Venezuela y la presión de Trump
-
Puebla, segundo estado con más denuncias ante la CNDH por violacion a los derechos humanos