¡Aguas, el Operativo Monitor Vial sanciona a conductores por exceso de ve

-Automovilistas con placas foráneas que excedan los límites marcados serán detectados y sancionados.

-Las y los poblanos respaldan la estrategia por una movilidad más segura y responsable.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con la finalidad de garantizar la seguridad de la población y sancionar a conductores con placas foráneas que exceden los límites de velocidad en vialidades de la entidad, el Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza el mandatario Alejandro Armenta, lleva a cabo el Operativo Monitor Vial en las principales avenidas de la zona metropolitana.

El dispositivo, implementado diariamente por la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de la Dirección de Agentes de Proximidad Vial y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), busca prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de peatones y automovilistas, como parte del compromiso de la administración estatal con una movilidad segura y responsable.

El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes viales y representa un riesgo mortal para conductores, peatones y pasajeros. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, los estados con mayor número de infracciones por esta causa son Tlaxcala, con más de un millón de reportes; Estado de México, con 818 mil; Morelos, con 590 mil; Ciudad de México, con 248 mil, y Veracruz, con 216 mil registros, cifras que reflejan la urgencia de aplicar medidas contundentes para frenar esta conducta peligrosa.

El agente de Proximidad Vial, Aurelio González, informó que en vialidades como la Vía Atlixcáyotl la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora. Explicó que las cámaras detectarán a quienes excedan ese límite, y más adelante serán detenidos para aplicar la sanción correspondiente. Hizo un llamado a la ciudadanía a manejar con precaución, al tratarse de una vía con alto flujo vehicular.

Selena Martínez, usuaria frecuente de la zona, calificó la medida como positiva, al señalar que la Vía Atlixcáyotl se ha vuelto peligrosa por los constantes accidentes. Exhortó a las y los automovilistas a ser conscientes y respetar los límites de velocidad para evitar tragedias.

Por su parte, la señora Angélica, vecina de la zona, consideró que el operativo es acertado y recordó que anteriormente, con la operación de semáforos, existía mayor control. Subrayó que actualmente hay más tráfico y poca precaución al conducir.