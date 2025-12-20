Zelenski no ve garantías de avances en diálogo EU-Ucrania-Rusia

Excélsior

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, precisó el sábado que Washington había propuesto una nueva reunión trilateral entre los emisarios ucranianos, estadunidenses y rusos, pero dijo que no estaba “seguro” de que aportara resultados nuevos.

“Estados Unidos propone ahora una reunión trilateral de asesores Estados Unidos-Ucrania-Rusia”, explicó Zelenski al responder a preguntas de periodistas, pero añadió que no estaba “seguro de que vaya a surgir nada nuevo” tras anteriores encuentros en Turquía este año que sólo lograron intercambios de prisioneros.

Mientras que se reúnen diplomáticos en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, Zelenski dijo que Washington propuso una reunión con “el siguiente formato:

Ucrania-Estados Unidos-Rusia” con la eventual presencia de representantes europeos y que “sería lógico mantener dicha reunión conjunta”.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra. El texto inicial, percibido por parte de Ucrania y sus socios europeos como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Ucrania en vilo

Zelenski dijo que Ucrania estaba a favor de propuestas que dejaran la “línea de contacto” donde estaba sin que Ucrania tuviera que ceder territorio que aún controla en la región industrial de Donbás, en el este de Ucrania.

“Para mí, la versión justa es que nos quedamos donde estamos ahora”, dijo

Se trata de una cuestión de principios. Cualquiera que sea el formato y cómo enfoquemos la cuestión, para nosotros es importante que las autoridades ucranianas mantengan el control sobre la parte de Donbás que controlamos ahora”.

Dijo que una propuesta de Estados Unidos para crear una “zona económica libre” en el este de Ucrania era una cuestión “que debe decidir el pueblo de Ucrania”

Estamos trabajando cuidadosamente en cada punto, en cada paso para lograr no un vago ‘entendimiento’ sobre la división del territorio y los recursos, sino un acuerdo sobre una paz estable y duradera y garantías de seguridad fiables”, dijo.

Zelenski también afirmó que Ucrania y sus aliados europeos deben seguir apoyando las actuales conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos, un formato por el que merece la pena “luchar”, al tiempo que añadió: “Si no funciona, todos pensaremos en otras opciones”.

Zelenski respondía así a una pregunta sobre las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, en las que sugería que Europa tendría que volver a entablar conversaciones directas con Rusia si fracasaban los esfuerzos liderados por Estados Unidos.

Zelenski dijo anteriormente que discutiría con Umerov la nueva propuesta estadounidense de conversaciones a tres bandas.

Ucrania y Rusia no han negociado cara a cara desde julio, pero la diplomacia respaldada por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania se ha intensificado en las últimas semanas.