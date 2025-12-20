Mujer asesina a sus dos exmaridos… el mismo día

Excelsior

Las autoridades de Florida investigan un doble homicidio ocurrido el mismo día en distintos puntos del estado, presuntamente cometido por una misma persona: Susan Erica Avalon, una mujer de entre 48 y 51 años, según distintos registros oficiales.

Avalon fue detenida y enfrenta cargos por homicidio en segundo grado, luego de que dos de sus exmaridos fueran asesinados a tiros en ataques separados en Tampa y en el condado de Manatee.

El sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, confirmó los hechos durante una conferencia de prensa y aseguró que las investigaciones continúan para determinar si los cargos pueden elevarse a homicidio en primer grado.

No hay nada más descarado que esto. Creemos que fue premeditado. Ella sabía lo que hacía, fue planeado y vino aquí para matar a su exmarido”, declaró el funcionario.

Los crímenes ocurrieron con varias horas de diferencia el miércoles. De acuerdo con las autoridades, ambos ataques estarían relacionados con prolongadas disputas legales entre Avalon y sus exesposos, principalmente por custodia de hijos y pagos de manutención infantil.

El primer llamado de emergencia se registró por la tarde en el barrio de Heritage Harbor, en el condado de Manatee. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 54 años con dos heridas de bala. “La víctima en ese momento todavía está consciente y nos está hablando”, relató Wells.

Antes de morir en un hospital local, el hombre alcanzó a decir a los oficiales que le habían disparado al abrir la puerta de su casa y señaló como posible responsable a su exesposa. En el domicilio también se encontraba su hija de 15 años, quien escuchó los disparos y vio a una persona con sudadera gris y máscara huir en una camioneta Honda Odyssey plateada

Quiero que comprendan lo traumatizada que está”, dijo Wells sobre la adolescente, quien también es hija de Avalon.

Investigación revela un segundo homicidio en Tampa

Mientras los investigadores trabajaban en el ataque de Manatee, surgió información clave que llevó a las autoridades a Tampa.

Según explicó el sheriff Wells, inicialmente solo se tenía conocimiento de un exmarido, pero al profundizar en el caso se alertó al Departamento de Policía de Tampa para realizar una verificación de bienestar a otro hombre vinculado a Avalon.

En una vivienda ubicada en la avenida Frierson, los agentes encontraron al segundo exmarido sin vida, con múltiples heridas de bala. La policía de Tampa indicó en un comunicado que el crimen estaría relacionado con “una investigación de homicidio en curso que está llevando a cabo la Oficina del Sheriff del condado de Manatee” y que “se cree que el tirador y la víctima se conocían”.

Las autoridades consideran que este asesinato ocurrió primero, aunque Avalon aún no ha sido formalmente acusada por este segundo crimen mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con los reportes oficiales, Avalon presuntamente utilizó un engaño para cometer al menos uno de los ataques. Las autoridades creen que robó comida de una sucursal de Panera Bread y se hizo pasar por repartidora para que su exmarido abriera la puerta. Imágenes de videovigilancia la muestran entrando a la panadería y tomando alimentos del área de pedidos sin pagar.

Tras los hechos, los investigadores localizaron a Avalon en su vivienda del condado de Citrus, donde fue vista limpiando su camioneta con trapos y lejía. Cuando los agentes le informaron que estaban allí para hablar sobre su exmarido, ella respondió:

“¿Cuál?”, una frase que encendió las alertas sobre la posible existencia de otra víctima.

Avalon fue arrestada y permanece detenida en el Centro de Detención del Condado de Citrus, en la ciudad de Lecanto. Los registros judiciales indican que mantenía conflictos legales activos con ambos exmaridos y enfrentaba un adeudo aproximado de 4 mil dólares en manutención infantil, además de una fecha límite de pago que podía derivar en la suspensión de su licencia de conducir.

Las autoridades también confirmaron que Avalon había sido arrestada previamente por abuso infantil en Virginia en 2004 y que otros casos similares en Florida fueron posteriormente desestimados. La mujer es madre de cinco hijos, producto de sus relaciones con las dos víctimas.

“Ese es nuestro objetivo en este momento”, dijo Wells, al señalar que las autoridades continúan buscando el arma homicida y analizando el vehículo para obtener más pruebas.

No se descartan nuevos cargos conforme se esclarezcan los hechos ocurridos en Tampa.