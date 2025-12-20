“Checo” Pérez tendrá como ingeniero en Cadillac a un viejo conocido

Excelsior

El inicio del 2026 se acerca y con ello el debut de Cadillac en la Fórmula 1, y mientras la escudería continúa armando el monoplaza que utilizará en su primera campaña dentro del Gran Circo, también sigue reclutando personal de primer nivel para fortalecer cada área del ambicioso proyecto. La marca estadounidense no solo apuesta por una fuerte inversión tecnológica, sino también por rodearse de figuras con experiencia comprobada dentro del paddock.

Una de las decisiones más relevantes para la próxima temporada será definir al ingeniero de carrera que tendrán Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, dos pilotos con amplia trayectoria en la Fórmula 1. Luego de su experiencia en Red Bull, donde el piloto mexicano no logró encontrar la química ideal con Hugh Bird, Checo dejó claro que para esta nueva etapa busca a alguien en quien pueda confiar plenamente las decisiones más importantes de carrera relacionadas con el rendimiento y la estrategia de su coche. Todo indica que Cadillac ya encontró la solución.

“Checo” Pérez y su viejo ingeniero conocido

El portal especializado F1 Planet señaló que Cadillac ha contratado a un ingeniero con el cual Sergio Pérez ya está familiarizado: Carlo Pasetti, con quien el mexicano compartió equipo durante su etapa en Racing Point. Para Pasetti, esta será la posición más relevante de su carrera, ya que estará a cargo de toda la operación del monoplaza número 11, el que conducirá Checo Pérez en la temporada 2026.

Pasetti formaba parte del equipo de rendimiento de la escudería y estuvo directamente involucrado en la histórica victoria que Checo Pérez consiguió en el Gran Premio de Sakhir 2020, triunfo que sigue siendo el único en la historia del equipo, incluso bajo su actual denominación de Aston Martin. El ingeniero se mantuvo dentro de la estructura hasta antes de aceptar la oferta del proyecto estadounidense encabezado por Cadillac.

En aquel momento, Pérez tenía un contrato de tres años con Aston Martin, sin embargo, el empresario Lawrence Stroll decidió no respetarlo para abrirle espacio al cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel, quien dejó Ferrari a finales de 2020 sin haber logrado su objetivo de conquistar un nuevo campeonato mundial.

Por su parte, Valtteri Bottas tendrá como ingeniero de carrera a John Howard, quien formó parte del equipo Alpine hasta mediados de este año, trabajando de manera cercana con el piloto francés Pierre Gasly, lo que refuerza la apuesta de Cadillac por perfiles con experiencia reciente en la parrilla actual.

En el aspecto técnico, el equipo ya superó las pruebas de impacto de la FIA, un paso fundamental que les permite continuar con el proceso final de armado del chasis y del motor. De acuerdo con el plan establecido, Cadillac realizará un shakedown antes de llevar su monoplaza a los test privados que todos los equipos llevarán a cabo a finales de enero en el circuito de Barcelona, una primera gran oportunidad para evaluar el comportamiento real del coche en pista.

Finalmente, presentación oficial de la imagen del monoplaza de Sergio Pérez para la temporada 2026 se realizará durante un escenario inmejorable en términos mediáticos: el Super Bowl, consolidando así la estrategia de impacto global con la que Cadillac planea irrumpir en la Fórmula 1.