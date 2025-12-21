Detuvo la FGE durante cateo a 7 presuntos integrantes de “Los Keos”, banda ligada al narcomenudeo, robo de vehículos, a transeúntes y de autopartes en el Centro Histórico de Puebla

Arlette Hernández

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que, como resultado de labores de investigación, inteligencia y trabajo de campo, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Centro de la ciudad de Puebla, lo que derivó en la detención de siete presuntos integrantes de un grupo delictivo identificado como “Los Keos”, vinculado a actividades de narcomenudeo, robo de vehículos, robo a transeúntes y de autopartes, entre otros ilícitos.

Derivado de las indagatorias realizadas por delitos contra la salud, agentes investigadores implementaron acciones de vigilancia fija y móvil, así como análisis de información, que permitieron identificar la zona de operación del grupo delictivo y ubicar un inmueble utilizado como punto de operación y casa de seguridad, localizado en una vecindad de la calle 20 Poniente número 307.

Al contar con datos de prueba suficientes, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de cateo correspondiente, la cual fue ejecutada conforme a los protocolos legales establecidos.

Durante el desarrollo de la diligencia, se logró la detención de siete personas, seis hombres y una mujer, así como el aseguramiento de 34 dosis de distintos tipos de estupefacientes como cocaína, cristal y marihuana, así como dos básculas grameras y 33 billetes de diferentes denominaciones.

Del total de detenidos, cinco personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes, mientras que dos fueron presentadas ante el Juez de Control, en virtud de contar con órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud.

Además de las actividades relacionadas con la venta y distribución de narcóticos, el grupo delictivo operaba mediante la identificación sistemática de posibles víctimas dentro de su zona de influencia, aprovechando momentos de distracción o vulnerabilidad para despojarlas de sus pertenencias y posteriormente evadir a las autoridades, dispersándose por las vialidades del Centro Histórico y perderse entre la afluencia peatonal. Asimismo, ubicaban vehículos para sustraer autopartes o en su caso robar la unidad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reafirma su compromiso de continuar con acciones de investigación e inteligencia para combatir frontalmente a los grupos delictivos que afectan la seguridad y el patrimonio de las y los poblanos.