Sujetos armados irrumpen boda y balean a invitados en Hidalgo; reportan 5 heridos

Excelsior

Un ataque armado registrado durante una celebración de boda dejó al menos cinco personas lesionadas en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, perteneciente al municipio de Ajacuba, en el estado de Hidalgo.

Todo ocurrió cuando el festejo se desarrollaba con normalidad y fue interrumpido por sujetos armados que abrieron fuego contra los asistentes.

Presuntamente los atacantes llegaron en una camioneta y tras la agresión huyeron del lugar, sin que hasta el momento se reporte su detención.

A la zona se movilizaron paramédicos y personal de los servicios de emergencia brindaron atención a los heridos y los trasladaron a distintos hospitales.

De manera preliminar, se informó que entre los lesionados se encuentran dos mujeres, entre éstas una funcionaria municipal del ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca, además de un niño.

En la región corporaciones de seguridad estatales y federales implementaron un operativo en la zona para localizar a los agresores.

Mientras que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

¿Qué dijo el gobierno de Ajacuba?

Por medio de un comunicado, el gobierno municipal ratificó los hechos suscitados en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, el cual fue indicaron las autoridades fue atendido de manera inmediata, coordinada y oportuna por los cuerpos de seguridad pública y protección civil.

Se menciona que a las 19:00 horas se activaron los protocolos de atención correspondientes, acudiendo de forma inmediata ambulancias de los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Tlaxcoapan, Francisco I. Madero y Ajacuba, quienes brindaron atención prehospitalaria en el lugar y realizaron los traslados necesarios

Las autoridades competentes mantienen seguimiento puntual del caso, y la situación se encuentra bajo control, sin riesgo para la población en general. Se continúa trabajando de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de las y los habitantes del municipio”, se puede leer en el comunicado.

Por último el gobierno local, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y permitir que las autoridades continúen con su labor, reafirmando su compromiso con la seguridad, la paz social y la tranquilidad de las familias de Ajacuba.