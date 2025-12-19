Mundial 2026: ¿el alojamiento en México está preparado para capitalizar el impulso económico?

Staff/RG

El Mundial 2026 será el evento turístico más importante en la historia reciente del país. Con tres ciudades sede —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, la expectativa de millones de visitantes está detonando inversiones aceleradas en construcción, reconversión y modernización de activos inmobiliarios. La pregunta para el sector empresarial es clara: ¿la oferta actual y en desarrollo del alojamiento en México y la infraestructura hotelera será suficiente para capitalizar el impacto financiero del torneo?

La respuesta depende, en gran medida, del avance en construcción, remodelación y reconversión de edificios durante los próximos meses. Y aunque el impulso es notable, especialistas advierten que la velocidad de ejecución será determinante para evitar un déficit de hospedaje durante el torneo.

De acuerdo con el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, se añadirán 3,300 nuevas habitaciones de hotel antes del Mundial, principalmente de marcas de lujo que buscan capitalizar la ola turística.

En Guadalajara, la Secretaría de Turismo estatal estima 33 nuevos hoteles, con una inversión cercana a los 10,000 millones de pesos, mientras que la Asociación de Hoteles de Jalisco reporta 38 nuevos complejos hacia 2030, de los cuales 12 abrirán antes de 2026, aportando alrededor de 1,500 habitaciones adicionales. Monterrey, por su parte, proyecta la construcción de seis nuevos hoteles que representan cerca de 1,500 mdp en inversión.

“Si bien el crecimiento en nuevas habitaciones es significativo, el verdadero desafío es que todos estos proyectos lleguen a tiempo, con estándares modernos y con una visión flexible para operar más allá del Mundial. La oportunidad está ahí para quienes ejecuten con estrategia”, señala Paola Govea, Directora de Estrategia Comercial y Marketing de GAYA.

Un ecosistema de alojamiento en México más diverso representa un activo estratégico

A diferencia de otros eventos deportivos, el Mundial 2026 detonará una demanda que rebasa a la hotelería tradicional. Un ejemplo que muestra parte de esta magnitud es la plataforma de alojamiento digital Airbnb, la cual prevé recibir 44,000 huéspedes en la CDMX, lo que incluye coliving, muestra de lo distintos modelos de alojamiento turístico en México para el Mundial.

Además, la capital del país cuenta con aproximadamente 40,000 viviendas de corta estancia, según AMVITUR, que serán clave para absorber la demanda adicional, especialmente cuando algunas noches de hotel podrían incrementar tarifas hasta un 300%, de acuerdo con la Asociación de Hoteles de la CDMX.

Este comportamiento confirma una tendencia clave para los negocios inmobiliarios: la diversificación del hospedaje no es solo una oportunidad, sino un vehículo para reducir riesgo y ampliar la base de ingresos.

Oportunidad económica en obra nueva, reconversión y modernización

El auge del alojamiento y la infraestructura hotelera en México rumbo al Mundial no solo implica obra nueva: también ha detonado una ola de remodelaciones, modernizaciones e interiorismo intensivo en zonas clave.

Este escenario exige estrategias diferenciadas para inversionistas, desarrolladores y constructoras, quienes deberán priorizar velocidad, eficiencia y flexibilidad para capitalizar la oportunidad económica que representa el torneo. De acuerdo con información de GAYA, consultora especializada en proyectos de construcción, estas son algunas estrategias y proyectos clave:

Estrategias para inversionistas: capitalizar la ola con estrategia

• Elige proyectos de alojamiento flexibles: Si los proyectos combinan esquemas de rental pool y opciones de estadías largas; este tipo de modelos mantiene su rentabilidad incluso después del Mundial.

• Prefiere proyectos con time-to-market comprobado: Si el proyecto no termina antes de abril–mayo 2026, no podrá aprovechar la demanda máxima del torneo.

• Invierte en zonas de alta demanda turística y movilidad.

• Evalúa proyectos existentes con potencial de reconversión: comprar hoteles rezagados o edificios subutilizados para reconvertirlos en mid-scale moderno reduce costos de inversión y acelera el ROI.

• Apuesta por modelos híbridos: condo-hotel, residencias operadas y suites corporativas aumentan el valor residual después de 2026.

Estrategias para desarrolladores: construir valor que no se limite al Mundial

• Desarrollar alojamientos con operación flexible, que puedan adaptarse a distintos tipos de huéspedes antes y después del Mundial.

• Diseñar pensando en 2026–2030, integrando coworks, gimnasios compactos, amenidades ligeras y rooftops que mantengan la competitividad del inmueble más allá del Mundial.

• Construcción por fases: entregar niveles o torres antes del torneo.

• Acelerar ejecución con sistemas modulares: prefabricado y paneles ligeros reducen 20–30% de tiempos.

• Mitigar riesgo post-evento: productos adaptables a segmentos como turístico, corporativo y de estadías medias.

Estrategias para constructoras: capturar la demanda de obra rápida

• Especialización en obras express de 120–180 días, enfocadas en renovar habitaciones y baños, elevadores y sistemas eléctricos, además de mejorar el aislamiento acústico.

• Fortalecer capacidades MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing): lo que más valoran los hoteleros para junio–julio 2026.

• Proveer servicios llave en mano —construcción, interiorismo y FF&E— para asegurar entregas puntuales y minimizar contratiempos previos al Mundial.

• Capacidad de respuesta rápida: ajustes de última hora previos al torneo.

• Cumplimiento normativo impecable: un retraso regulatorio puede sacar del mercado a un hotel en plena temporada del Mundial.

El Mundial como catalizador: una oportunidad que exige visión

Más allá del volumen turístico, el Mundial funcionará como un punto de inflexión para los activos de hospedaje: quienes estén listos a tiempo podrán elevar tarifas, acelerar ocupación y mejorar sus indicadores financieros; quienes no, podrían enfrentar una sobreoferta posterior sin haber capitalizado el impulso del evento.

“La oportunidad está en ejecutar con visión y propósito. Los proyectos que combinen estrategia, rapidez y calidad podrán capitalizar la demanda del Mundial y, al mismo tiempo, fortalecer la oferta hotelera del país para los próximos años”, concluyó Govea.