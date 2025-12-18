“Un Mar d’Estels”: La Navidad de Diagonal Mar que nos traslada a un universo marino para vivir estas fiestas

Staff/RG

Una experiencia inmersiva que relata la Navidad desde otra perspectiva: el fondo marino. Fusiona la tradición navideña, el encanto mediterráneo y la preservación de los océanos, junto con el compromiso con la comunidad

Estas fiestas, Diagonal Mar presenta su propuesta conceptual “Un Mar d’Estels”, una iniciativa innovadora que transforma el Centro Comercial en un universo submarino iluminado por elementos mediterráneos como estrellas marinas, posidonia, algas y medusas, mediante proyecciones inmersivas. La propuesta ha sido diseñada ad hoc para el Centro Comercial, siguiendo un proyecto conceptual cuyo objetivo es conectar a los visitantes con su entorno y con los valores de Diagonal Mar, combinando tecnología, tradición y un firme compromiso social.

En esta edición, uno de los ejes principales es la preservación de los mares, a través del proyecto ancla #PelNostreMar, que incorpora un punto de sensibilización sobre los residuos dentro de la experiencia para conocer a Papá Noel o a los Reyes Magos. Esta acción forma parte del conjunto de iniciativas desarrolladas en 2025 para fomentar la importancia de preservar nuestros océanos.

La comunidad es también un pilar fundamental de la Navidad en Diagonal Mar, con propuestas como el punto de envoltorio de regalos en colaboración con la Fundación Trinijove, gestionado por personas en riesgo de exclusión social, así como un Punto de Recogida Solidaria de Juguetes para que todas las familias puedan vivir la ilusión de estas fechas.

El Túnel Mágico de Navidad

Uno de los principales atractivos es el Túnel Mágico de Navidad, un espacio donde las visitas a Papá Noel y a los Reyes Magos se convierten en una experiencia sensorial. Para acceder, los asistentes deberán descargar la app de Diagonal Mar y participar en el taller “Crea tu estrella”, que actúa como llave mágica. Una vez dentro, los visitantes se adentran en un universo submarino repleto de estrellas y proyecciones sorprendentes, al final del cual se encontrarán con Papá Noel y/o los Reyes Magos para pedir sus deseos y entregar sus cartas.

Papá Noel recibirá a los visitantes del 6 al 24 de diciembre. A partir del 27 de diciembre y hasta el 31, y del 2 al 5 de enero, será el Rey Melchor quien ocupará su lugar en Diagonal Mar.

El horario de visita será de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Excepto del 8 al 12 y del 15 al 18 de diciembre, cuando solo será posible realizar visitas en horario de tarde.

Las Grandes Picadas del Tió de Nadal

La tradición catalana del “Tió de Nadal” cobrará un especial protagonismo este año. El centro incorporará, un año más, un espectacular Tió de gran formato, de más de cinco metros de longitud, que se convertirá en uno de los principales atractivos familiares. Del 19 al 24 de diciembre, de 18:00 a 20:00 h, los más pequeños podrán disfrutar de sus sorpresas en la Planta Baja, junto a La Medusa (frente a Decathlon).

Más experiencias navideñas

La magia de “Un Mar d’Estels” se amplía con nuevas sorpresas para hacer del recorrido una experiencia interactiva, con elementos instalados en la galería como los photocalls temáticos “El Columpio” y “La Cueva Marina”, que recuerdan a grandes y pequeños que lo importante de la Navidad es jugar. Además, invitan a capturar recuerdos con premio: entre todas las imágenes subidas a Stories de Instagram se sortearán cuatro tarjetas regalo de 50 euros. A estas propuestas se suman talleres creativos, puntos de maquillaje y espectáculos que envuelven a los visitantes en un universo de fantasía y creatividad.

Sobre Diagonal Mar

Diagonal Mar, situado en el distrito de Sant Martí en Barcelona y abierto desde 2001, se ha establecido como un referente en el sector, destacándose por sus iniciativas de sostenibilidad.

Con más de 90.000 m² de superficie bruta alquilable (SBA), alberga más de 100 tiendas de moda, belleza y complementos, incluyendo marcas como Zara, Primark, Springfield, Pandora, Tous, Swarovski, Lacoste, Rosellimac, Primor y Sephora, entre otras. Su oferta gastronómica cuenta con más de 50 restaurantes y cafeterías ubicados en La Terrassa del Mar y en la planta alta de Diagonal Mar, entre los que destacan Goiko, Gonzalez & Co, Berto’s Milanesa, Bravo, Casa Carmen y Manolo Bakes.

Además, Diagonal Mar ofrece una amplia gama de opciones de ocio, con 11 salas de cine de Cinesa equipadas con tecnología inmersiva IMAX e ISENSE, complementadas por diversas opciones de entretenimiento para toda la familia. Con 4.925 plazas de aparcamiento y 3 horas gratuitas al día, Diagonal Mar garantiza accesibilidad y comodidad, posicionándose como un espacio de referencia para disfrutar de compras, gastronomía y ocio con vistas privilegiadas al litoral de Barcelona.