Llega al Castillo de Chapultepec “Navidades en México”, presentada por El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Staff/RG

El Ballet Folklórico de México regresa con su 18 temporada a uno de los espacios más icónicos de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec.

Desde el 25 de diciembre hasta el 11 de enero el público podrá celebrar las fechas navideñas con toda la familia.

Llega al Castillo de Chapultepec el espectáculo “Navidades México”, presentado por el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, en conjunto con Banamex; una representación en la que más de 100 bailares y músicos puestos en escena con el vestuario original diseñado por la propia Amalia Hernández, se presenta año con año en la explanada de este icónico lugar en la Ciudad de México para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas, mismo que arrancará su corta temporada este 25 de diciembre.

Navidades en México, presentado nuevamente por Banamex, está inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos. El primero recrea el momento de la anunciación, que continúa con el montaje de un nacimiento viviente. En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen regalos al niño Dios, representados con danzas provenientes de diferentes regiones, así como bailes inspirados en las costumbres mexicanas. Por último, se muestra una posada típica mexicana: los peregrinos, el canto de letanías, la luz de las velas, que representan la guía de los caminantes, y la tradicional piñata, que simboliza los siete pecados capitales y la fuerza que acaba con el pecado y las tentaciones.

Los boletos para esta edición como lo ha sido desde hace 18 años serán vendidos a través de Ticketmaster, boletos digitales que cuentan con funciones como transferencia entre usuarios, código dinámico que evita su falsificación y combate la reventa; además de su fácil uso y portabilidad, ya que puede descargarse y utilizarse desde los dispositivos móviles sin necesidad de contar con internet una vez descargados, brindando una mejor experiencia para los asistentes.

Al respecto, Alejandro Ordaz, director de Marketing de Ticketmaster comentó, “estamos muy felices de formar parte de un evento único y de tanta tradición como lo es “Navidades en México”, sin lugar a duda será un evento con alta demanda e invitamos a las personas interesadas a comprar sus accesos siempre a través de canales oficiales y recurrir a nuestras redes en caso de tener alguna duda sobre cómo descargar sus boletos o cómo poderlos transferir”.

El Ballet Folklórico de México agradece profundamente el apoyo de Salvador Rueda Smithers, Director del Museo Nacional de Historia – Castillo de Chapultepec por formar parte de la historia del ballet en uno de los recintos más importantes de México, el Castillo de Chapultepec.

Salvador López López, director general y nieto de Amalia Hernández, destacó lo importante que es para el Ballet Folklórico conservar y promover las tradiciones de México: “El Ballet Folklórico de México tiene el honor de ser embajador de nuestras tradiciones, de llevar el colorido, la música y la danza que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras. Agradecemos profundamente poder seguir llevando la alegría de la Navidad a todos los mexicanos en este icónico recinto, el Castillo de Chapultepec. LO MEJOR DE MÉXICO ES SU GENTE Y SU CULTURA”.

Banamex, a lo largo de 17 años, ha sido el presentador oficial de Navidades en México, en el que, a través de sus tarjetas y promociones, brinda beneficios y experiencias únicas a cada uno de sus clientes para llenarlos de regocijo y espíritu navideño en estas festividades.

Navidades en México, presentado por Citibanamex, brindará funciones a las 19 hrs en el Castillo de Chapultepec los siguientes días:

Diciembre

· jueves 25

· viernes 26

· sábado 27

· domingo 28

· martes 30

Enero

· jueves 1

· sábado 3

· domingo 4

· miércoles 7

· sábado 10

· domingo 11