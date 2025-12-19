Gana investigador de la BUAP el Premio “Jorge Lomnitz Adler” 2025

Felipe Pacheco Vázquez, del IFUAP, fue reconocido por la UNAM y la AMC

Desde Puebla

El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) reconocieron con el Premio “Jorge Lomnitz Adler” 2025 al investigador Felipe Pacheco Vázquez, experto en materiales granulares y Física de sistemas complejos, quien destacó por sus aportaciones en el moderno campo de la dinámica no-lineal, con un espíritu colaborativo en el desarrollo de la ciencia.

Adscrito al Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” de la BUAP, el doctor Pacheco Vázquez recibió este prestigioso reconocimiento, instaurado desde 1996, en honor a Jorge Lomnitz Adler, un experto en geofísica desde la perspectiva de la Física teórica, quien además combinó herramientas numéricas y la dinámica no-lineal para crear conclusiones sismológicas que perduran hasta hoy.

En la ceremonia de entrega, el doctor Pacheco Vázquez, originario de Veracruz, agradeció al Instituto de Física de la UNAM y a la AMC por la distinción, la cual dijo, “pone en la mira a científicos de la nación, con lo que logramos visibilidad”.

El doctor Felipe Pacheco fundó en 2014 GrainsLab, un laboratorio orientado al estudio de cráteres y estructuras en suelos arenosos, descarga de silos, gases granulares de partículas anisotrópicas, avalanchas y flujos granulares, entre otros fenómenos que involucran la dinámica de granos, con el objetivo de producir investigación original y de alto nivel en Física de materia granular, además de contribuir a la formación de recursos humanos de alto perfil en esta área.

De igual forma, el doctor Felipe Pacheco obtuvo en 2021 el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes, en el área de Ciencias Exactas, por parte de la Academia Mexicana de Ciencias. Este reconocimiento, instituido en 1961, es el más importante que otorga dicha academia a investigadores menores de 40 y 43 años.

También fue reconocido en 2020 con una de las cuatro Cátedras Marcos Moshinsky que se otorgan a destacados jóvenes investigadores mexicanos. Con este premio, el investigador de la BUAP hizo trabajos para determinar bajo qué condiciones se pueden generar delgadas avalanchas de arena en la superficie de un cráter, con el fin de descifrar el mecanismo responsable de las enigmáticas franjas oscuras observadas en la superficie del planeta Marte.