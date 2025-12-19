Preparatoria BUAP Alfonso Calderón Moreno, unidad académica centrada en la formación educativa

Asiste Rectora Lilia Cedillo al Cuarto Informe de Labores de la directora del plantel

Desde Puebla

En el Cuarto Informe de Labores de Concepción Meneses Juárez al frente de la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la BUAP, quien además tomó protesta para el periodo 2025-2029, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció los logros de esta unidad académica en el último año, con un trabajo centrado en la formación educativa, en la transparencia y en el compromiso con su comunidad universitaria.

Ante el Consejo de Unidad Académica reunido en el auditorio de esta preparatoria, la Rectora aseguró que este consejo da garantía de que todos los procesos son avalados por su comunidad y se pronunció por fomentar una cultura de paz en la institución.

“Hago un llamado para empezar a escribir un nuevo libro, donde todas y todos podemos aportar. Voy a estar cercana a esta preparatoria y estaré pendiente de mantener esa paz y armonía, lo cual se traducirá en logros para la gestión que comienza”, expresó.

Al presentar los resultados del último año de trabajo alineados en cinco ejes, la directora informó la atención de 60 grupos académicos, un crecimiento de 2.5 por ciento, un 78 por ciento de eficiencia terminal, un 92 por ciento de retención escolar y el egreso de 756 jóvenes, de ellos el 90 por ciento logró su inserción al nivel superior.

Al referirse a la planta docente, indicó que está integrada por 96 profesores distribuidos en 14 academias. De ellos 16 tienen estudios de doctorado, 60 el grado de maestría y 20, licenciatura; un docente es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ocho ingresaron a programas de posgrado, 18 recibieron capacitación en enseñanza digital, 12 se certificaron en idiomas y 19 participaron en congresos locales e internacionales.

Además, se conformaron cinco redes académicas, publicaron 15 artículos, llevaron a cabo cinco campañas ambientales, se tuvieron cero observaciones en auditorías, adquirió un desfibrilador y 60 equipos de cómputo, instalaron fotoceldas, construyeron rampas de acceso para personas con discapacidad, realizaron diversos eventos deportivos, culturales y académicos, entre otras acciones.

En su mensaje final, Meneses Juárez hizo un llamado a la unidad a favor de la excelencia académica. “La madurez de una institución se demuestra en su capacidad de reencontrarse. Concentrémonos en caminar juntos hacia la meta, en donde prevalezca el respeto. Volvamos a ser un equipo sólido”, puntualizó.