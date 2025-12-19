Presentaron “Doménica Montero”, la nueva telenovela producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision y ViX

-Protagonizada por Angelique Boyer, Marcur Ornellas, Scarlet Gruber y Brandon Peniche.

-Estreno en ViX este viernes 19 de diciembre y por “las estrellas” el lunes 19 de enero de 2026 a las 21:30 horas.

Por Mino D’Blanc.

El miércoles 17 de diciembre en el icónico Restaurante Arroyo ubicado al sur de la Ciudad de México se llevó a cabo la presentación de “Doménica Montero”, la nueva producción del reconocido Carlos Bardasano para TelevisaUnivision que tendrá su estreno por ViX este viernes 19 de diciembre y por “las estrellas” el lunes 19 de enero del entrante año 2026 en el horario de las 21:30 horas.

Cabe mencionar que es la contemporanización y tropicalización de la telenovela mexicana original del mismo nombre, realizada en nuestro país en el año 1978, producida por don Valentín Pimstein y basada en “La Doña”, historia original de la cubana Inés Rodena, adaptada por Caridad Bravo Adams y que fue estrenada el miércoles 21 de junio y finalizada el jueves 2 de noviembre de ese año. Los protagonistas fueron Irán Eory, Rogelio Guerra, Raquel Olmedo y Gastón Tuset y fue dirigida por Lorenzo de Rodas.

Esta nueva versión es escrita por la talentosa Ximena Suárez, quien hila otra telenovela haciendo mancuerna con Carlos Bardasano. La anterior fue “Juegos de amor y poder”, estrenada este mismo año 2025 y que fue un éxito total. No es de extrañarse, ya que Ximena Suárez es una de las dramaturgas televisivas con más actividad y éxitos en los últimos 50 años en la televisión no solamente en México, sino de habla hispana.

Cabe mencionar que en 1995 tuvo su segunda versión que llevó el nombre de “La Dueña” y que fue producida por Florinda Meza y dirigida por Roberto Gómez Fernández. Fue estrenada el lunes 22 de mayo y finalizó el viernes 29 de septiembre de ese año. Fue protagonizada por Angélica Rivera y Francisco Gattorno.

Para esta nueva versión de “Doménica Montero”, Ximena Suárez y su equipo incluyeron a otros personajes que no aparecen en las dos versiones anteriores, además la adaptó a nuestros días usando hasta la tecnología que domina al mundo como la telefonía celular, los WhatsApps, etc., lo que la hace ser una telenovela muy actual, pero sin perder la esencia de la historia original. Y es que el espíritu y la forma de ser de la gente nunca cambia, aunque haya mayor o menor tecnología, cambien las costumbres, las formas de vestir, etc.

La presentación de “Doménica Montero” se realizó en el ruedo del restaurante Arroyo. Todo fue ambientado conforme a la historia. Al pasar por una alfombra que llevaba directo al ruedo, a cada uno de los lados de dicha alfombra estaban colocados en secuencia los baners que incluyen a cada uno de los personajes que participan en la telenovela.

De hecho, hasta los alimentos que ofreció la producción a todos los presentes tuvieron que ver con los lugares donde fue grabada la historia. Por ejemplo, en relación a Puebla hubo chanclas que son esos panes dorados y adobados que se preparan con carne deshebrada o pollo y que contiene queso, aguacate y cebolla. También ofrecieron unas canastitas de pasta dura con rajas poblanas.

El evento fue conducido por la experimentada Aurora Valle. Primero presentó al productor Carlos Bardasano, quien fue elegantemente vestido. Hizo el uso de la palabra, saludo a los a todos los presentes y agradeció la asistencia. “Las historias pueden ser un espejo o una ventana Espejo porque pueden ser dramas con los que el público se identifica o ventanas porque son un escape, un aire fresco o incluso esperanza. Pero qué pasa cuando son las dos, cuando son historias que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, pero que se desarrollan de tal manera que lo que nos define no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos en esa situación. Eso es Domenica Montero”, argumentó.

Fue presentado el tráiler oficial y después Aurora Valle presentó al elenco. Mientras las actrices y actores que lo conforman salieron de ambos lados del escenario y en orden para ocupar la silla que les correspondía, del lado izquierdo (escenario-público) salieron montando Marcus Ornellas y Brandon Peniche ejemplares de finísima raza. El primero un caballo de color castaño y el segundo uno palomino (cuerpo dorado y de cola en color blanco). Hicieron un par de rutinas para después desmontar y subirse al escenario. Cabe mencionar que hasta las escaleras de dicho escenario que fue completamente negro, estaban adornadas con el nombre de Doménica Montero.

-Elenco: está conformado por primeras y primeros histriones, así como por actrices y actores que ya han formado una trayectoria interesante y por señoritas y jóvenes que demuestran porqué deben trabajar y dar su talento a producciones grandes como esta.

Los protagonistas que son Angelique Boyer en el papel de Doménica Montero Rivas, Marcus Ornellas es Luis Fernando Jiménez Lara, Brandon Peniche es Genaro Peña, Scarlet Gruber es Kiara Salerno Rivas. Está conformado también por Diego Amozurrutia como Max Langer, Nuria Bages como Mercedes Lava viuda de Jiménez, Alejandro Tommasi como Andrés Solano, Verónica Merchant como Pilar Rivas viuda de Salerno, Gaby Mellado como Blanca Aranda, Gonzalo Peña como Roberto Sarigenis, Daniela Cordero como Silvia Domínguez, María Fernanda García como Diana Torres, Arcelia Ramírez como Nicolasa González, Alejandro Ávila como Gabriel Cadena, Alberto Estrella como Prudencio Pérez, Fermín Martínez como Cosme Acosta, Arleth Terán como Fuesanta Ordaz de Acosta, Paola Toyos como Herminia Ortiz de Cadena, José Manuel Rincón como Ernesto Solano, Néstor Rodulfo como Roque Cárdenas, Regina Villaverde como Adelaida Nava, Ana de Villa como Nieves Peña, Graco Sendel como Pedro Sánchez, Javier Ponce como Oswaldo Cadena, María de Villa, Boris Duflos como Bartolo Reyes, Iván Ochoa, Javo Benítez, Renata Rivas, Olivia Duflos como Rosa Reyes Zúñiga.

La telenovela también cuenta con las actuaciones especiales de Alejandra Robles Gil como Paula Alardín Bayardo de Jiménez, Ligia Uriarte como Sofía Alardín Bayardo, Estefanía Villarreal, Julio Bracho, Fernando Ciangherotti, Leonardo Daniel, Otto Sirgo, Marcelo Córdoba, Juan Carlos Colombo, Víctor Civeira y César Évora.

La dirección es de Carlos Cock Marín, Juan Pablo Blanco y Carlos Santos.

-Sinopsis: Doménica Montero es una reconocida empresaria y filántropa, considerada la soltera más codiciada y admirable del país. El día de su boda es inesperadamente plantada en el algar, convirtiéndose en el centro del escándalo y morbo social. Humillada y traicionada, decide alejarse de todo y refugiarse en una antigua hacienda familiar, donde enfrentará nuevas pruebas y heridas del pasado. Ahí conocerá a Luis Fernando, dueño de la hacienda vecina y quien es un hombre también marcado por el dolor. Entre ambos surgirá una conexión profunda, aunque Doménica ha jurado no volver a creer en el amor.