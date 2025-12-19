Ecoparque Izta-Popo estará en un municipio aledaño al Iztaccíhuatl: Alejandro Armenta 

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que el Ecoparque Izta-Popo estará en un municipio aledaño al Iztaccíhuatl.

En entrevista, dijo que no será ubicado en ningún área protegida, sino en los límites de una junta auxiliar, a fin de que el proyecto sea viable.

Indicó que este será presentado de manera formal y se buscará la autorización de la federación para no caer en irregularidades.