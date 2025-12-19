Severiano de la Rosa asiste a la Firma del Convenio Marco en Materia Forestal

Refrenda trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 19 de diciembre de 2025.- Por invitación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Presidente Municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero asistió a la Firma del Convenio Marco en Materia Forestal entre la SEMARNAT, la CONAFOR y el Gobierno del Estado de Puebla, realizada en el Parque Estatal Flor del Bosque, y encabezada por el Gobernador Alejandro Armenta y la Dra. Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante su mensaje, el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta

mencionó al edil de Amozoc, destacando el trabajo coordinado que se mantiene entre el Gobierno del Estado y el municipio.

En este contexto, Severiano de la Rosa reconoció públicamente la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para impulsar acciones firmes en favor del medio ambiente y agradeció al gobernador todo el apoyo brindado durante este año 2025.

En ese sentido, el Presidente Municipal refrendó su compromiso de mantener este trabajo conjunto al cierre de 2025 y al inicio de 2026, reforzando la colaboración con los gobiernos estatal y federal, siempre en beneficio de las y los Amozoquenses.

A su vez, destacó que su administración trabaja bajo las directrices, encomiendas y lineamientos del Gobierno Federal, bajo el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Con el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, se continuará construyendo una Puebla y un Amozoc más sustentables, con mejor calidad de vida para todas y todos” concluyó.