Aprueba Cabildo de Puebla anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2026

Desde Puebla
Puebla, Pue., 19 de diciembre de 2025.- En el marco de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla que fue encabezada por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, fue aprobado por unanimidad el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026.
El dictamen fue presentado por las y los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal que prioriza que ningún trabajador de base perciba ingresos por debajo del salario mínimo mensual vigente a partir de 2026.
