Acusan a presunto comandante estatal de bomberos de hostigar negocios en Xicotepec

Abelardo Domínguez

Xicotepec de Juárez, Pue. – Se han presentado denuncias contra Roberto Carlos Rodríguez Escobar, bombero estatal que llegó a prestar apoyo al municipio de Xicotepec, por supuestamente hostigar locales, como rosticerías y gaseras.

Una de las gaseras refirió que fue amenazada, y además se acusa a Rodríguez Escobar de usar unidades oficiales, para circular mientras toma alcohol.

Los denunciantes indican que el funcionario se hace pasar por comandante de bomberos y actúa también en la Ceiba, usurpa esa función sin que el presidente municipal Carlos Barragán Amador lo detenga, a pesar de que este último estaría al tanto de sus acciones.

Mencionan que Rodríguez Escobar contaría con el apoyo de Barragán Amador.

Finalmente, los afectados piden poner orden con este tipo de funcionarios, quienes, según ellos, dañan la imagen del gobierno municipal, en lugar de prestar un servicio beneficioso a la ciudadanía.