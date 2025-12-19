Semarnat, Conafor y Gobierno de Puebla firman convenio para la conservación y cuidado de los bosques

Además de este acuerdo, la titular de la dependencia ambiental federal, Alicia Bárcena Ibarra, resaltó que en la región también se trabaja en el saneamiento del río Atoyac y adelantó que se buscará desarrollar un Parque de Economía Circular para la atención de residuos sólidos.

Desde Puebla

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno de Puebla firmaron hoy un Convenio Marco en Materia Forestal con el objetivo reafirmar e impulsar bases generales para la conservación, protección, restauración, aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos y los ecosistemas del estado, así como fomentar los programas productivos para la sociedad.

En su intervención, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, aseguró que el actual convenio representa un instrumento estratégico que parte de la visión humanista, establecido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y está enfocado en concretar compromisos compartidos con la subsistencia de los recursos forestales del territorio poblano a través la coordinación y colaboración interinstitucional gubernamental.

Frente a guardias y combatientes forestales, aseguró que los bosques mexicanos sostienen a miles de familias en todo el país, y en Puebla hay más de 691 mil personas que habitan en estas zonas naturales, lo que representa casi el 11% de la población a nivel estatal. Por ello, reconoció que la Semarnat y el sector ambiental federal están convencidos que no puede haber una política ambiental exitosa sin la participación activa de los estados, los municipios y, sobre todo, de las comunidades que viven y cuidan la tierra.

La secretaria destacó que el estado cuenta con una enorme riqueza forestal y con comunidades comprometidas con el medio ambiente, cuyo conocimiento, cosmovisión y trabajo son fundamentales para avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible a nivel nacional.

En permanente coordinación con el gobierno federal que encabeza la Presidenta Sheinbaum, la administración estatal, durante su primer año de gestión, creó la Policía y la Guardia Forestal, quienes, en trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN) lograron un 64 por ciento menos de hectáreas afectadas, al combatir oportunamente 300 incendios.

El gobernador Alejandro Armenta reafirmó el compromiso del Gobierno de Puebla de invertir en el cuidado del medio ambiente a través de equipamiento de alta tecnología y más de 20 camionetas para reforzar a los elementos. Adelantó que el gobierno estatal está preparado para prevenir los incendios del próximo año, por lo que en enero se iniciarán los trabajos de caminos cortafuegos con Módulos de Maquinaria, para que no se expandan.

El mandatario dijo que su gobierno atiende con humanismo la política ambiental de la presidenta, por lo que aclaró que se trabaja con un programa de reforestación para rescatar a La Malintzi, que es sustentable, incluyente y bioético. Finalmente, expresó su interés de mantener trabajo conjunto con las instancias del gobierno federal en beneficio de Puebla.

El titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Humberto Graf Montero, detalló que el convenio contempla la coordinación de acciones en materia de conservación, protección, restauración, aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos forestales con un enfoque ecosistémico, la promoción de programas productivos y el fortalecimiento del manejo forestal comunitario.

Como ejemplo, mencionó que ya se ejecutan algunas acciones, las cuales se buscan consolidar con este convenio, especialmente en el incremento de la producción y productividad forestal. Enfatizó que Puebla ocupa el noveno lugar a nivel nacional en este rubro, con una producción de 210 mil metros cúbicos, realizada por 137 ejidos y comunidades, de las cuales 17 cuentan con industrias comunitarias forestales, 10 de ellas con certificado internacional de manejo sostenible.

Subrayó que también se apoyará las industrias encabezadas por mujeres forestales y se buscará ampliar la cobertura de pagos por servicios ambientales, ya que ahora se da a 83 ejidos y comunidades, que cubren una superficie de 59,278 hectáreas.

En este contexto, la secretaría Bárcena Ibarra resaltó el trabajo y éxito alcanzado por las poblanas en el país, como es el caso de María del Pilar García Hernández, gerente general de la empresa comunitaria ejidal Artemali Ocoxal; y Anahí Montserrat Sánchez Martínezla, extensionista forestal e integrante del grupo de mujeres forestales AMMEA Amantoli.

Además de esta firma, agregó que en el estado también se desarrollan otros proyectos ambientales como parte de los proyectos impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, entre los que destaca la restauración del río Atoyac. Graf señaló que la Conafor comenzó este año con la reforestación de 243 hectáreas en la cuenca y en los próximos cinco años se seguirá con una meta continúa en la parte alta.

Adelantó que se buscará la posibilidad de desarrollar un Parque de Economía Circular para dar atención y tratar los residuos sólidos. Ante la propuesta emitida, el gobernador Armenta levantó la mano en señal de aprobación. “En México nosotros, todas las personas, producimos o generamos 120,000 toneladas de residuos sólidos diarios. No podemos hacerlo. No es justo que heredemos a nuestras próximas generaciones tantas toneladas de basura, necesitamos tratarlas, necesitamos recircularlas”, comentó la funcionaria federal.

Durante la firma del convenio se contó con la participación del comisionado de Áreas Protegidas y Naturales de la Semarnat, Pedro Álvarez-Icaza, así como de las siguientes autoridades del estado de Puebla: el secretario de Gobernación, Samuel García Pala; de la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Sara Rebeca Bañuelos Guadarrama; del secretario de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González; de la subdelegada de Inspección de Recursos Naturales y encargada de Despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Alicia Noemí Hernández Mugártegui; del presidente Municipal de Amozoc de Mota, José Severiano de la Rosa Romero; de la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera; y de la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villaló.