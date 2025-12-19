¡Irresponsables! apenas el 24% de llamados de emergencia es genuino: SSP

- Recibe diariamente alrededor de 9 mil llamadas al 911
Erika Méndez
La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla recibe en promedio diariamente nueve mil llamadas al 911; sin embargo, solo el 24% conducen a una emergencia, reveló Susana Reyes, directora de Emergencias del Complejo Metropolitano de Seguridad (C5).
En conferencia de prensa, explicó que el 76% restantes se trata de llamadas falsas o también denominada improcedentes, pues se tratan de bromas o mudas.
En este sentido, hizo un llamado a los habitantes a ser conscientes y evitar saturar las líneas de emergencia, principalmente en el marco de la temporada decembrina.
