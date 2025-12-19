García Luna apela sentencia de 38 años en EU

EXCELSIOR

La defensa de García Luna pide que el juicio se deseche o se reabra.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, apeló la sentencia de 38 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos a través de sus abogados, quienes finalmente presentaron ayer la solicitud formal en la que piden que sea anulado el juicio en el que el exfuncionario fue hallado culpable.

En el documentado presentado ayer -cuando se cumplía la fecha límite que fijó la Corte de Apelaciones de Nueva York para que García luna apelara- su defensa solicitó que el juicio se desechara o se reabriera al asegurar que se violó el debido proceso. Entre las razones que expusieron se encuentran:

Se utilizaron testigos que cometieron perjurio.

Se les ocultó evidencia exculpatoria.

Se les limitó la posibilidad de contrainterrogar a varios testigos.

Se exhibieron propiedades de su cliente que no tienen que ver con el caso.

La sentencia de 38 años de prisión no está sustentada.

Genaro García Luna fue sentenciado a 460 meses de prisión el 16 de octubre de 2024 tras ser hallado culpable de cinco cargos por narcotráfico y en cuyo juicio los fiscales estadunidenses presentaron como testigos a narcotraficantes, quienes con su testimonio exhibieron los nexos que tenía el exsecretario de Seguridad con el cártel de Sinaloa y con la organización de los Beltrán Leyva.

El juez Brian Cogan, quien sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua, rechazó la solicitud de los fiscales, quienes pedían que García Luna pasara el resto de su vida en prisión debido a que durante el tiempo que había estado en la cárcel, hasta antes de su juicio, trabajó dando clases a otros reos.

¿Por qué delitos sentenciaron a García Luna?

Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años y cuatro meses de prisión tras más de un año de haber sido hallado culpable de los cinco cargos de los que fue imputado, la mayoría de ellos por narcotráfico. Estos son los cinco delitos por los que actualmente purga una condena en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos: