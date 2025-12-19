Checo Pérez ya tiene número: FIA confirma dorsales y parrilla oficial de la Fórmula 1 2026

CLARO SPORTS

El mexicano regresa a la máxima categoría con el dorsal 11 tras publicarse la lista oficial 2026, que define pilotos, números clave y el inicio de una nueva era

Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve a ocupar un lugar central en la Fórmula 1. La FIA publicó la lista oficial de inscritos y dorsales para la temporada 2026, y el nombre del piloto mexicano destaca por su regreso a la parrilla como piloto titular de Cadillac, uno de los proyectos más esperados de la nueva era técnica. Checo mantendrá el dorsal #11, el mismo con el que consiguió triunfos y podios en su etapa anterior en Red Bull.

El anuncio confirma el retorno del mexicano y define de manera oficial a los 22 pilotos que integrarán la parrilla, además de dejar claros los dorsales que cada uno utilizará a lo largo de la temporada. La presencia de Checo Pérez junto a Valtteri Bottas (#77) convierte al nuevo proyecto estadounidense en uno de los más experimentados de la parrilla. Ambos pilotos suman décadas de trayectoria en la categoría, y su combinación apunta a estabilidad deportiva en un equipo que debutará en la Fórmula 1 dentro del nuevo ciclo técnico.

Checo Pérez y los dorsales que redefinen la parrilla 2026

El dorsal #1 tendrá un nuevo dueño en 2026, ya que Lando Norris decidió utilizar el número reservado para el campeón del mundo, un privilegio que solo se ejerce tras conquistar el título. Este movimiento obliga a Max Verstappen a competir con el #3, dejando atrás el número que había usado en temporadas recientes y marcando un cambio simbólico dentro del campeonato.

También destaca la continuidad de Oscar Piastri (#81), mientras que George Russell (#63) compartirá nuevamente en Mercedes con Andrea Kimi Antonelli (#12), uno de los jóvenes con mayor proyección en la categoría. La combinación de experiencia y juventud vuelve a ser una constante en la conformación de las alineaciones para 2026.

En otro punto de la lista aparece Arvid Lindblad (#41), el único debutante confirmado para la temporada, quien se convierte en el piloto más joven del campeonato. Su inscripción con Red Bull confirma el relevo generacional que vive la Fórmula 1 en esta nueva etapa.

Regresos, continuidad y una nueva era en la Fórmula 1

Lewis Hamilton (#44) y Charles Leclerc (#16) se mantienen en Ferrari como una de las duplas más seguidas del campeonato, mientras que Carlos Sainz (#55) continuará su trayectoria junto a Alexander Albon (#23) en Williams, reforzando la experiencia en la zona media de la parrilla.

Otros nombres consolidados que figuran en la lista oficial son Fernando Alonso (#14), Lance Stroll (#18), Esteban Ocon (#31) y Pierre Gasly (#10), además del argentino Franco Colapinto (#43), quien seguirá ganando rodaje en su segunda temporada completa con Alpine.

Con los dorsales ya definidos, la Fórmula 1 entra en la fase final de preparación rumbo a 2026, una campaña que iniciará en marzo y que marcará el comienzo de una nueva era técnica y deportiva. Para el público mexicano, el foco está claro: Checo Pérez vuelve a la parrilla como protagonista, con el #11 y la responsabilidad de liderar un proyecto desde sus cimientos.