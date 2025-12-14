Puebla capital obtiene el 1er lugar estatal en la guía consultiva de desempeño municipal 2025

Desde Puebla

Puebla, Pue., 14 de diciembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad de Puebla obtuvo la distinción por haber sido el primer Lugar Estatal en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GCDM) 2025, coordinada por la Secretaría de Gobernación Federal a través del INAFED. Este logro reconoce el fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y el desempeño de las políticas públicas municipales.

Durante la evaluación realizada por la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, se verificó que la administración 2024–2027 cuenta con evidencia sólida, procesos ordenados, normatividad actualizada, disciplina financiera responsable y mecanismos de transparencia y control interno fortalecidos.

*Resultados destacados de 2025*

El municipio de Puebla mantiene un desempeño destacado, con 77 indicadores en estado Óptimo, lo que lo posiciona entre los municipios con mejores resultados en el estado.

Además, se registran 15 indicadores en Proceso y únicamente siste en Rezago. Por otra parte, 16 indicadores no resultan aplicables para el municipio (15 No Medibles y 1 No Disponible), lo que refleja una revisión metodológica más precisa.

Asimismo, se obtuvo un cumplimiento satisfactorio en la revisión de evidencias, acompañado de 21 recomendaciones metodológicas por parte de la institución verificadora, las cuales ya están siendo atendidas para su correcta implementación.

Estos avances consolidan el trabajo iniciado en 2025, enfocado en elevar la eficiencia institucional, mejorar la coordinación interdependencias y fortalecer los mecanismos de control y supervisión.

*Un municipio que pone orden y fortalece sus instituciones*

La obtención del primer Lugar Estatal abre la puerta a nuevas alianzas con instituciones académicas y organismos nacionales, y confirma el compromiso de esta administración con un gobierno eficiente, transparente y orientado a resultados.