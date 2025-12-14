Estudiantes BUAP podemos abrir fronteras: Vianey Flores Flores

La alumna de la FCC realizó una estancia de 12 semanas en École Polytechnique de Montréal

Desde Puebla

“Los estudiantes de la BUAP tenemos todo para salir al mundo y abrir fronteras a nivel académico. Tenemos las capacidades y la preparación suficiente para desarrollarnos profesionalmente en otros países. Tenemos ese mismo deseo de aprender y creer que los sueños se hacen realidad”, aseguró Vianey Flores Flores, estudiante de la BUAP, una de los siete seleccionados nacionales participantes en el Programa Mitacs Globalink 2025, impulsado por la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Canadá.

Durante 12 semanas, la alumna del noveno semestre de Ingeniería en Ciencias de la Computación realizó una estancia de investigación en la École Polytechnique de Montréal, bajo la dirección del PhD. Mohammad Hamdaqa. Su trabajo se centró en el proyecto Smart Contract Auditing, aplicando técnicas de machine learning para automatizar la auditoría de contratos inteligentes y fortalecer la detección de vulnerabilidades.

Se interesó en esta institución canadiense por ser una de las más reconocidas en ingeniería y la ciudad de Montreal es considerada un hub tecnológico en Norteamérica. Incluso en esta metrópoli se fundó Mila (el Instituto de Inteligencia Artificial de Quebec), reconocido mundialmente por sus contribuciones a la inteligencia artificial.

Del 25 de julio al 17 de octubre, en la Escuela Politécnica de Montreal, Vianey propuso mejorías en el proceso de auditoría de los contratos inteligentes, a través de machine learning. “Tras la revisión de los contratos inteligentes, me di cuenta de ciertos parámetros a modificar para una mejor comprensión de las necesidades de los auditores; por ejemplo, ajustar las definiciones y clasificar las vulnerabilidades. Estas mejorías ayudarán al desarrollo de una aplicación de inteligencia artificial que optimice los resultados y el tiempo de las auditorías”.

La joven originaria de Puebla está interesada en el desarrollo de inteligencia artificial, contratos inteligentes, desarrollarse como investigadora y descubrir el mundo más allá de México. “Uno de los temas de vanguardia es la inteligencia artificial, la cual nos ayudará a tomar mejores decisiones y tener un mundo más eficiente en diferentes sectores, como el educativo, empresarial y de gobierno”, expresó.

La estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación (FCC) planea especializarse en inteligencia artificial, machine learning y realizar un posgrado en el extranjero, ya sea regresar a la Escuela Politécnica de Montreal o postularse para la Universidad de McGill, ambas en Montreal.

Además, Vianey Flores Flores fue seleccionada en el programa de nueve semanas Above and Beyond Computer Science (ABCS) de Meta, antes Facebook, para la preparación en entrevistas técnicas dentro de la misma empresa; es beneficiaria del programa de becas Líderes en Desarrollo FUNED, el cual acompaña a estudiantes de licenciatura que desean estudiar una maestría en el extranjero, y es voluntaria en el Departamento de Vinculación de la FCC, donde comparte con sus pares experiencias y acompaña en el proceso de desarrollo de proyectos.