16 reportes atendidos por el programa Punto Seguro: Félix Pallares

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) en Puebla capital, Félix Pallares Miranda, señaló que, de octubre a la fecha, se atendieron 16 reportes del programa Punto Seguro ubicados en las tiendas Oxxo.

Resaltó que esta iniciativa va dirigida para apoyar a las mujeres víctimas de algún tipo de acoso sexual o de violencia, es una iniciativa impulsada por la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez.

Punto Seguro tiene el propósito de erradicar y prevenir la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres; por lo tanto, es una iniciativa que busca brindar espacios s donde mujeres víctimas de acoso sexual o cualquier otra situación de vulnerabilidad pueden recibir atención inmediata, acompañamiento y se puso en marcha el 10 de octubre del 2025.