Tonantzin Fernández impulsa la rehabilitación de la calle 5 de Mayo en Santiago Mixquitla

Arlette Hernández

Con el objetivo de seguir mejorando la movilidad en las calles de los barrios y juntas auxiliares, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación con pavimento hidráulico de la calle 5 de Mayo, en el Barrio de Santiago Mixquitla.

Durante su mensaje, la secretaria de Infraestructura, Narcisa Cariño, explicó que la obra comprende el tramo que va de la calle 20 Oriente a la calle Cholula, destacando la importancia de esta vialidad por su conexión con el centro del municipio y con diversas juntas auxiliares. Subrayó que las inversiones que se realizan actualmente responden a necesidades reales de la ciudadanía y no a decisiones convenientes, como ocurrió en administraciones pasadas.

Por su parte, el regidor Efrén Osornio señaló que el trabajo coordinado entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal es fundamental para conservar las calles en óptimas condiciones, reiterando que las puertas del Ayuntamiento siempre estarán abiertas para atender las denuncias y solicitudes ciudadanas que contribuyan al bienestar colectivo.

En su intervención, la presidenta municipal Tonantzin Fernández afirmó que su gobierno continuará trabajando sin descanso a favor de todas y todos los cholultecas, destacando que los barrios merecen ser transformados, recibir obras de calidad y contar con el respaldo institucional necesario para superar el rezago heredado de gobiernos anteriores.

Asimismo, señaló que su administración ha realizado una inversión histórica en obra pública, beneficiando tanto a los barrios como a las juntas auxiliares del municipio, y puntualizó que Santiago Mixquitla cuenta actualmente con dos obras públicas de gran relevancia y necesidad. En este contexto, reconoció el apoyo y la coordinación con el gobernador del estado, Alejandro Armenta, para concretar la rehabilitación de diversas calles que han tenido un impacto directo en la calidad de vida de las y los ciudadanos cholultecas, así como de quienes transitan diariamente por el municipio.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de seguir impulsando obra pública con sentido social, privilegiando el bienestar de la ciudadanía y fortaleciendo la movilidad urbana, como parte de una transformación en marcha que se construye con trabajo cercano, responsable y coordinado entre los distintos órdenes de gobierno.

