Ejército mexicano y policía municipal refuerzan seguridad en Puebla capital 

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue., La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 25/a Zona Militar, en coordinación con la Policía Municipal refuerzan las acciones de vigilancia y proximidad mediante el Operativo Fuerza de Tarea Oriente (F.T.O.).

Durante este sábado 13 de diciembre, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y mantener el orden público, se llevaron a cabo labores de proximidad con 55 personas, 15 motocicletas revisadas y 45 vehículos particulares revisados.

Ademas, se efectuaron reconocimientos motorizados y a pie en las siguientes zonas:

– Sur y Centro-Sur: San Bartolo, La Popular, Cuautepec, Loma Bella, Arboledas de Loma Bella, Vicente Guerrero, Puebla Textil, Granjas del Sur, Ex Rancho Vaquerías, Mayorazgo, Agua Santa, Guadalupe Hidalgo, San Isidro Castillotla, Temoxtitla, San Ramón, Balcones del Sur, Playas del Sur, Constitución Mexicana y Santa Lucía.

– Centro y Oriente: El Conde, San Pablo Xochimehuacan, San José del Conde, Loma Bonita, Barranca Honda, Agrícola Ignacio Zaragoza, San José de los Cerritos, 15 de Septiembre, La Margarita, Mercado La Acocota, Ignacio Zaragoza, Jardines de San Manuel, Anzures, Azcárate y Barrio de La Luz.

– Norte y Nororiente: Mercado Morelos, Viveros del Valle, Jardines de la Resurrección, Bosques de Santa Anita, Santa María Xonacatepec, Clavijero y Casa Blanca.