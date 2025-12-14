Presentarán iniciativa sobre derechos de infancias trans el próximo lunes en el Congreso.

Jorge Barrientos

El presidente del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, adelantó que el próximo lunes será presentada una iniciativa para el reconocimiento de los derechos de las infancias trans, en cumplimiento con el mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El legislador señaló que la propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo establecido, por lo que en una primera etapa será presentada de manera formal ante el Congreso local, para posteriormente ser turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.

Gaspar Ramírez explicó que, una vez concluido el trabajo en comisiones, el dictamen será enviado al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y eventual votación.

“Hay que recordar que el lunes sesionamos y es nuestra última sesión. Estamos claros en que ahí vamos a sacar adelante el tema; primero se presenta la iniciativa, después pasa a comisiones y finalmente llega al Pleno”, expresó.

El presidente del Congreso indicó que la iniciativa se apegará a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no obstante, evitó adelantar detalles sobre el contenido específico de la propuesta.

Debido a los tiempos legislativos, existe la posibilidad de que el tema sea discutido en el Pleno hasta el próximo año, ya que el periodo ordinario de sesiones del Congreso local concluye el 15 de diciembre, a menos de que se convoque a un periodo extraordinario.

Cabe recordar que la SCJN instruyó al Congreso local a atender el reconocimiento de los derechos de las infancias trans, un tema que permanece pendiente desde la legislatura anterior.