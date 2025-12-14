Rosario Orozco acusa resentimiento del ex auditor Francisco Romero y defiende gestión de Miguel Barbosa

Jorge Barrientos

La diputada federal de Morena, Rosario Orozco Caballero, aseguró que el ex auditor del estado, Francisco Romero Serrano, “habla desde el resentimiento”, luego de los señalamientos que ha hecho contra la administración del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En el marco del tercer aniversario luctuoso del fallecimiento de Miguel Barbosa, que se conmemora este 13 de diciembre, la legisladora y viuda del ex mandatario defendió que durante su gobierno no existieron actos de corrupción.

Orozco Caballero señaló que Francisco Romero fue nombrado auditor durante la administración de Barbosa, pero posteriormente fue encarcelado, por lo que consideró que sus actuales declaraciones obedecen a conflictos personales y no a hechos comprobables. Afirmó que el ex auditor atraviesa situaciones personales en las que, dijo, el entonces gobernador no tuvo ninguna responsabilidad.

Durante una entrevista, la diputada también salió en defensa de la ex secretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro, quien fue sancionada por el Poder Judicial con una multa e inhabilitación por 20 años, derivado de la inversión fallida de 604 millones de pesos en el extinto banco Accendo, recursos que hasta ahora no han sido recuperados.

Sobre este caso, Rosario Orozco sostuvo que no se trató de un desvío de recursos, sino de una inversión aprobada de manera colegiada al interior de la Secretaría de Finanzas. Añadió que en dicha decisión participó también la actual titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero.

Asimismo, la diputada federal descartó que el actual gobernador, Alejandro Armenta, así como el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), estén detrás de un posible “fuego amigo” en contra de la gestión de Miguel Barbosa. No obstante, dejó entrever que responsabiliza al ex gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien concluyó la administración estatal, de los ataques y señalamientos contra el gobierno de su esposo.