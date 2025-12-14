Aún sin fecha presunta visita del Papa León XIV a México: Sánchez Espinosa

María Huerta

El arzobispo de Puebla Victor Sánchez Espinoza indicó que la supuesta visita del Papa León XIV a México no tiene fecha aún, pese a que el Santo Padre ya recibió una invitación formal tanto del gobierno federal como del Episcopado Mexicano.

“Tendrá que ir poco a poco visitando algunos países, entre ellos México, y no por otra cosa, no porque lo inviten los obispos o la presidencia, sino por el amor a la Guadalupana”, expresó Sánchez Espinosa.

Posteriormente, felicitó al gobernador de Puebla Alejandro Armenta por su primer informe.