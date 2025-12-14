Denuncian supuesto aliento alcohólico de operador de transporte público en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Pasajeros de la unidad C‑36954 de la ruta Huauchinango–Chiconcuautla reportan que el conductor presenta aliento alcohólico y realiza arranques bruscos en el trayecto.

Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes, para verificar la situación y garantizar la seguridad de quienes viajan en esta unidad.

La comunidad espera que todos los pasajeros lleguen con bien.