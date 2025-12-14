Analisa Congreso reforma para elevar hasta 42 años la pena por extorsión en Puebla.

Jorge Barrientos

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Puebla para incrementar hasta 42 años de prisión la pena máxima por el delito de extorsión.

Durante sesión de la comisión, las y los diputados avalaron por unanimidad la modificación al artículo 292 Bis, como parte de un proceso de armonización con la legislación federal en la materia.

La iniciativa fue enviada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, a través del coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, con el objetivo de homologar el marco jurídico estatal con la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Con la reforma, el delito de extorsión en Puebla quedará definido conforme a los supuestos establecidos en la ley general, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando con ello una duplicidad de tipos penales en la legislación estatal.

De acuerdo con la nueva normativa, el tipo básico de extorsión será sancionado con penas de prisión que van de 15 a 25 años. No obstante, la condena podrá incrementarse hasta 42 años de cárcel cuando el delito se cometa con violencia, mediante el uso de medios tecnológicos, con la participación de servidores públicos, integrantes de grupos delictivos, o cuando se afecte a personas en situación de vulnerabilidad o a comerciantes.

Asimismo, la reforma contempla la creación de nuevos tipos penales, como la extorsión gubernamental y la extorsión inmediata, con el fin de agilizar su investigación y persecución. El delito será perseguido de oficio y se endurecerán las sanciones cuando la extorsión se realice desde centros penitenciarios.

El área jurídica del Congreso del Estado explicó que estas modificaciones buscan homologar criterios con la legislación federal y fortalecer el combate a la extorsión, considerada una de las principales problemáticas de seguridad a nivel nacional.