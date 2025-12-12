Claudia Sheinbaum invitó a México al papa León 

Erika Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó al papa León XIV a México, tras una llamada telefónica con el pontífice este 12 de diciembre.

La mandataria federal señaló que, más allá de la religión que profese cada persona, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para todos los mexicanos.

“Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe”, indicó Sheinbaum Pardo.

En la llamada estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.