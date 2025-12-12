Bad Bunny une a México y Puerto Rico en segundo concierto

ONCE NOTICIAS

Bad Bunny llevó a más de 60 mil personas por un “Baile inolvidable” demostrando que la música es un lenguaje universal.

Durante su segundo show en el Estadio GNP, Bad Bunny tendió un puente cultural entre México y Puerto Rico, conectando a los dos países a través de sus letras que abordan temas universales como la justicia social, la política, el amor, el desamor y la fiesta.

La noche comenzó al ritmo de salsa, desde el escenario principal el “Conejo malo” hizo bailar a su público con “Mudanza”, “Calladita”, “Baile inolvidable” y “Nuevayol”.

Con “Tití me preguntó”, Neverita”, “Si veo a tu mamá” en versión techno y “Voy a llevarte pa’ pr”, Bad Bunny inauguró la “casita” escenografía inspirada en una vivienda real de humacao, en la costa oriental de Puerto Rico.

Feid fue la gran sorpresa de la noche, el artista colombiano acompañó a Bad Bunny en el escenario de la “casita” para interpretar el tema “Perro negro”.

Para poner fin a la fiesta musical, el puertorriqueño regresó al escenario principal para interpretar “Debí tirar más fotos”, tema que le dio nombre a su último álbum y gira, y que lo llevó a coronarse como el artista global más escuchado en Spotify.

Por más de dos horas, Bad Bunny llevó a más de 60 mil personas de diversos estados y países por un “Baile inolvidable” demostrando que la música es un lenguaje universal que trasciende fronteras.

“De Puerto Rico pal’ mundo haya llegado tan lejos gracias a ustedes por el apoyo y por recibirme con tanto cariño y con tanto amor”, expresó.