Chivas sorprende al anunciar la salida de Chicharito: los patrocinadores fueron clave en la decisión

El adiós inesperado del ídolo rojiblanco

Este jueves se hizo oficial la salida de Chicharito Hernández de Chivas rumbo al Clausura 2026, una noticia que sacudió al entorno rojiblanco. Aunque la afición mostró opiniones encontradas en redes sociales, la realidad es que ningún directivo del Guadalajara fue el responsable directo de su salida, algo que sorprendió a más de uno dentro del Rebaño Sagrado.

Si bien es cierto que Javier Hernández nunca logró entregar los resultados esperados por los aficionados —marcados por lesiones constantes y algunas polémicas extracancha— estos factores no fueron los únicos que terminaron por definir su adiós. El futuro del goleador estaba condicionado por detalles contractuales que hasta ahora no habían salido a la luz.

Los patrocinadores frenaron su continuidad

Según reveló César Huerta, reportero de AS México, Chicharito tenía opción de renovar hasta por dos años más. Sin embargo, los patrocinadores principales de Chivas, Puma y MG, decidieron no seguir financiando su salario, lo que dejó al club sin alternativa. Esto sentenció la relación con Hernández Balcázar, independientemente del deseo deportivo de mantenerlo.

“El contrato completo contemplaba cuatro años con Javier Hernández. Si hubiera metido goles se hubieran completado los cuatro años. Sobre todo si Chivas hubiera continuado con Puma, seguramente se hubieran cumplido esos cuatro años”, explicó Huerta, detallando cómo la estructura económica del acuerdo era determinante para su continuidad.

Una renovación que nunca llegó

El acuerdo inicial era claro: MG debía cubrir su parte del sueldo, Puma aportaba otra proporción y Chivas completaba el resto. Pero al llegar diciembre comenzaba la parte opcional del contrato, que dependía de que todas las partes estuvieran de acuerdo. Ninguno aceptó continuar, especialmente porque Puma finalizará su relación con Chivas en junio del próximo año. Con ese escenario, prolongar el acuerdo era insostenible.

Los números del contrato de Chicharito en Chivas

La directiva del Guadalajara y sus patrocinadores pagaban a Chicharito alrededor de 3 millones de dólares por año, una cifra que en dos temporadas sumó casi 108 millones de pesos mexicanos. El problema fue que el rendimiento no acompañó la inversión: Hernández apenas anotó cuatro goles, tres en Liga MX y uno más en Concachampions. Ese balance fue clave para que la apuesta económica dejara de ser viable.

A pesar de su salida, Chicharito deja una huella emocional en la afición y un impacto comercial difícil de igualar. Ahora, Chivas deberá buscar un nuevo referente en ataque para el Clausura 2026, mientras se adapta a un futuro sin el histórico delantero tapatío.