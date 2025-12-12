Video: Sánchez Espinosa encabezó  tradicional misa por la Virgen de Guadalupe en el Seminario Palafoxiano

María Huerta
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, encabezó la tradicional misa en honor a la Virgen de Guadalupe en el Seminario Palafoxiano, donde cientos de fieles se reunieron en esta conmemoración por las celebraciones guadalupanas en Puebla.
Cabe destacar que cientos de fieles se dieron cita en el Seminario Palafoxiano, para cantarle las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe.
Entre oraciones y arreglos florales, la comunidad entonó también “La Guadalupana”, crearon un ambiente de fe y emotividad, que marcó el inicio de las celebraciones guadalupanas en Puebla.
You may also like
-
¡El colmo: Motociclistas se chocan entre sí y quedan lesionados!
-
Choque entre patrulla y camioneta deja lesionados en Tehuacán
-
Cibercriminales adoptan IA para escalar ataques masivos y afectar empresas
-
La Cumbia es mejor en vivo y Los Socios del Ritmo lo saben presentando la continuación del magno concierto en El Auditorio Nacional
-
Tres sistemas de exaescala fabricados por HPE destacan en la lista de las supercomputadoras más rápidas del mundo