Video: Sánchez Espinosa encabezó  tradicional misa por la Virgen de Guadalupe en el Seminario Palafoxiano

María Huerta

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, encabezó la tradicional misa en honor a la Virgen de Guadalupe en el Seminario Palafoxiano, donde cientos de fieles se reunieron en esta conmemoración por las celebraciones guadalupanas en Puebla.

Cabe destacar que cientos de fieles se dieron cita en el Seminario Palafoxiano, para cantarle las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Entre oraciones y arreglos florales, la comunidad entonó también “La Guadalupana”, crearon un ambiente de fe y emotividad, que marcó el inicio de las celebraciones guadalupanas en Puebla.