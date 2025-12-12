¡Siguen los partidazos! México y Brasil jugarán en el Estadio Azteca antes del Mundial

PUBLIMETRO MÉXICO

182 días nos separan del esperado inicio de la Copa del Mundo 2026 y ante ello, la expectativa de los aficionados al rededor del mundo va en aumento. Especialmente la de los mexicanos es la que se encuentra en su punto máximo, ya que en las últimas semanas grandes anuncios se han efectuado como el próximo juego en el Estadio Azteca.

Durante un evento en el que se mostraron algunas de las actividades que se tienen pensadas para el Mundial en la CDMX como un Host City, se reveló un emocionante partido que no solo reunirá a figuras de México, sino también de Brasil en un duelo amistoso de leyendas.

Será el próximo 18 de abril de 2026, cuando tras su inauguración, el Coloso de Santa Úrsula abra sus puertas previo a la cita mundialista para recibir el juego, que aprovechará las 87 mil localidades disponibles tras la ampliación del inmueble y ponga en práctica los nuevos accesos al terreno de juego por la parte central.

Asimismo, ya estarán habilitadas las áreas de hospitality y palcos, ambos mejorados para el disfrute de los asistentes. Es importante mencionar que un primer vistazo de esto se verá en el juego amistoso de la Fecha FIFA de marzo ante Portugal, pero aquí será su segunda gran presentación.

Otros eventos significativos fuera del terreno de juego

La pasión del futbol no solo llegará al interior de los estadios, sino también a las calles de la capital con eventos como: Dos conciertos en el Auditorio Nacional a cargo de grandes artistas internacionales, un desfile de modas llamado ‘Hecho en México’ que celebrará los diseños nacionales; el Host City Pride, una fiesta en un rooftop con grandes invitados y el FIFA Fan Fest más grande en la historia en el zócalo de la Ciudad de México que espera recibir más de 60 mil aficionados diarios en 40 días.