Más de 11 millones de peregrinos han llegado a la Basílica de Guadalupe en CDMX

EXCELSIOR

Hasta las 5:30 de la mañana de este 12 de diciembre habían arribado a la Basílica de Guadalupe un total de once millones quinientos mil personas.

Datos del Operativo Peregrino 2025 por el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac señalan que el hasta las 5:30 de la mañana de este 12 de diciembre habían arribado a la Basílica de Guadalupe en el norte de la Ciudad de México un total de 11, 500 000 (once millones quinientos mil personas).

A pesar del flujo masivo de personas, el operativo de vigilancia se mantiene sin incidentes graves en las inmediaciones de la Calzada de Guadalupe, Calle Fray Juan de Zumárraga, Colonia Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

Hasta este corte se reportaba:

4720 atenciones por parte de los equipos médicos del gobierno de la CDMX

10 personas lesionadas

8 traslados al Hospital de la Villa

130 personas extraviadas de las que se tienen recuperadas 60.

Seguridad para los peregrinos

En tanto, alrededor de 5 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron desplegados en los trayectos más concurridos de los peregrinos para salvaguardar su integridad y seguridad.

Fieles de todo el país han llegado a pie, en bicicleta o de rodillas a dar gracias por la salud, el trabajo, la familia o bien a pedir algún favor a la Virgen de Guadalupe.

Entre los grupos, destacó la presencia del Colectivo Una Luz en el Camino, en lo que fue su primera peregrinación colectiva hacia La Villa. Se trata de las madres buscadoras quienes no sólo llevaron consigo la imagen de la Virgen, sino también la de sus hijas e hijos desaparecidos, un acto que dijeron simboliza la fe en su búsqueda incesante.

Datos de las autoridades señalan que este año se esperaba el arribo de 13 millones de fieles a la celebración que conmemora el milagro de 1531, cuando la virgen se le apareció al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Pero a decir de las cifras del más reciente corte este cálculo podría quedar debajo del número de creyentes que acudan este 2025 al Templo Mariano.