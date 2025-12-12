Tigres vence a Toluca en el juego de ida y toma ventaja en la final de la Liga Mx

LA JORNADA

Con el formidable aliento de su afición en un duelo ríspido y con un tanto de Ángel Correa tras una falla del arquero Hugo González, los Tigres, del técnico novato Guido Pizarro, tomaron apenas una ligera ventaja en su intención por conseguir una novena estrella al vencer en la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx por 1-0 al Toluca, que ahora tendrá la encomienda de reponerse el domingo en casa para retener el centro.

Con apenas poco más de una temporada al frente de los felinos como técnico, luego de haberse retirado hace unos meses como jugador, Guido Pizarro ha sorprendido al llevar a uno de los planteles más caros de la Liga Mx a la contienda por el título.

Sin embargo, el duelo disputado en casa no fue tan sencillo como esperaban, pues aunque fueron aguerridos en el ataque, sólo lograron alcanzar las redes tras un yerro del arquero Hugo González. No fue la única falla de los Diablos del experimentado Antonio Turco Mohamed pues también perdieron a Robert Morales, quien se fue expulsado cerca del final, por lo que el resultado de la serie aún es de pronóstico reservado.

El ambiente de los aficionados en el Volcán suele ser uno de los que más ánimos levanta. Ahora al recibir a Toluca en el duelo de ida de la final, esa fiesta futbolera que despliegan los regiomontanos resonó durante todo el encuentro con cánticos de aliento y banderines auriazules.

El recibimiento para Tigres fue soberbio con un mosaico gigante en las gradas que mostraba la mirada de un tigres y era coronado con una manta enorme en la que se podía leer la frase “verte salir campeón es lo que más quiero”.

No obstante, aún con el impresionante respaldo de la afición felina y frente a un Toluca que arriesgó poco en la ofensiva, a los Tigres les costó demostrar su potencial dentro del campo. Si bien dominaron en la primera parte, sería hasta el complemento cuando complacieron a la afición con el grito del gol impulsado por un error del rival.

Hugo González, quien se había mantenido firme en la primera parte, cometió un sendo error en una mala salida al darle el balón a Diego Lainez, quien sin perder tiempo le cedió el esférico a Ángel Correa para que sentenciara con potencia a los 46 minutos.

Con una gran euforia que hizo vibrar el graderío, la afición regiomontana finalmente pudo celebrar el tanto que los acercaba a un nuevo título. Sin embargo, el rival respondería de manera inmediata con una jugada que también despertaría el nerviosismo.

Paulinho logró filtrarse al área y lanzar un peligroso disparo; el arquero Nahuel Guzmán alcanzó a desviar el esférico con lo tachones y quedó tirado en el césped, pero el balón quedó vivo justo a unos centímetros de la meta. En medio del dramatismo, apareció Jesús Garza, quien logró rescatar el balón antes de que el rival alcanzara a rematar un tiro que hubiera equilibrado el juego.

Esa escena fue apenas una de las de mayor peligro por parte de los Diablos, los cuales sufrieron para encontrar una estrategia que les permitiera llegar en condiciones equilibradas al encuentro de vuelta que disputarán en casa.

Frente a la insistente ofensiva de unos Tigres liderada por André Pierre Gignac y Ángel Correa que han ganado ocho de las 14 finales disputadas, a los Diablos no les quedó más que resistir para evitar que los felinos sacudieran de nueva cuenta las redes

Pero un duelo de tal intensidad no podría terminar con parsimonia y justo cuando se acercaba el cierre, Robert Morales cayó en una imprudencia al soltar una patada a Joaquim Pereira y se fue expulsado (90+3), dejando a los Diablos en una desventaja que podría ser vital para el duelo decisivo por el título.