Ayuntamiento de Puebla pone en marcha juzgados cívicos itinerantes: Mónica Silva

María Tenahua

La titular de la sindicatura del ayuntamiento de Puebla, Mónica Silva Ruiz, destacó tres juzgados cívicos itinerantes, con el objetivo de que la justicia llegue a todos los rincones de la ciudad.

Ante esto, refirió que de manera constante promueven la cultura de la legalidad, que le corresponde a justicia cívica.

Por lo tanto, acuden a las unidades habitacionales, colonias y escuelas, con el propósito de dar a conocer lo que se conoce como faltas administrativas, conductas antisociales, además de trabajar en la prevención del delito.

En cuanto a los juzgados cívicos establecidos, precisó que actualmente hay 12 en toda la capital poblana, suficientes para atender a la gente que acude a ellos.