En el mercado Morelos detuvieron a presuntos miembros de “la familia michoacana”

Desde Puebla
En el operativo en el mercado Morelos detuvieron a un hombre, Braulio N “El Lápiz”, tiene el mismo apodo que Alfredo N., detenido y liberado en 2021.
“Lápiz” original / nuevo “Lápiz”
El otro detenido es “La Pulga”, menor de edad, que presuntamente cobraba extorsiones.
Hoy por la mañana dos hombres identificados como supuestos miembros de La Familia Michoacana fueron detenidos en un operativo de la secretaría de Seguridad, Fiscalía General de Puebla, secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y La Marina.
Los primeros reportes indican que los detenidos supuestamente se dedicaban a extorsionar y amenazar a comerciantes, además de distribuir droga.
Se aseguraron dos locales con armas, chalecos tácticos y droga.
