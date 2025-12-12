Video: En el segundo semestre de 2026 estará listo el Comedor Universitario BUAP, destacó Lilia Cedillo

Erika Méndez
Durante el segundo semestre de 2026, el Comedor Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), estará listo para arrancar operaciones, anunció la rectora Lilia Cedillo Ramírez
En entrevista, dijo que estiman que en febrero concluya la construcción, para comenzar la etapa de equipamiento.
Resaltó que el costo del platillo será de 30 pesos y beneficiará a un mayor número de alumnos a lo previsto en un inicio.
El comedor se ubicará entre la Dirección de Administración Escolar (DAE) y el paradero de Valsequillo.
