Esta sonriente mujer fue acusada en Atlixco por intento de robo

Desde Puebla
Policías municipales detuvieron a una mujer que había sido retenida por vecinos de la colonia Los Ángeles, tras acusarla de intentar sustraer un autoestéreo de una camioneta estacionada.
A su llegada, los oficiales encontraron a la mujer atada a un poste. Tras liberarla e identificarla, confirmaron que la unidad presentaba la falta de una autoparte, misma que fue recuperada en el lugar. También se aseguró una herramienta presuntamente utilizada para cometer el ilícito.
La mujer fue detenida por el probable delito de robo de autopartes y trasladada conforme a protocolo.
