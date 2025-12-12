Menor murió y hombre quedó prensado tras accidente en autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan

Desde Puebla

Una menor de edad perdió la vida y un hombre resultó prensado tras accidente automovilístico en la autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan, en Palmar de Bravo.

Este viernes, a la altura de la localidad de Limones.

Paramédicos y bomberos lograron rescatar a las dos personas, entre ellas, atrapadas entre los restos del vehículo.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Serdán, donde lamentablemente la menor falleció.

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia de Huixcolotla, Palmar de Bravo y una ambulancia SUMA de Ciudad Serdán.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, debido al incremento del tráfico durante la temporada decembrina.