Video: Miles de creyentes visitan el Seminario Palafoxiano

El asntuario guadalupano y la capilla principal del Seminario Palafoxiano, fueron visitados, para venerar avla Virgen de Guadalupe, pedir salud, trabajo y agradecer los favores recibidos este 2025.

Padres de familia asistieron con sus hijos vestidos de Juan Dieguitos e hijas de inditas, como muestra de ese fervor que identifica y une a Puebla y a la nación mexicana.

A las 12 de día, miles de creyentes llegaron al santuario a escuchar la eucaristía y después disfrutar de la verbena popular en las inmediaciones del seminario

Asimismo, en la noche se presentará la internacional Sonora Santanera, para pasar un rato agradable.