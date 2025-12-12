Gobierno de la ciudad, listo para mantener entornos de paz en la temporada decembrina

Desde Puebla
A través de un trabajo interinstitucional de los tres órdenes de gobierno para mantener entornos de paz, la Policía de la Ciudad -por instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui- está lista para recibir visitantes locales, nacionales y extranjeros durante la temporada decembrina.
