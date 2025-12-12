BUAP, segundo lugar nacional en el Ranking Mundial de Universidades UI GreenMetric 2025

Además, obtuvo el primer lugar nacional en manejo de residuos

Desde Puebla

Por séptimo año consecutivo, la BUAP reafirmó su liderazgo en materia de sostenibilidad, al conservar el segundo lugar nacional en el Ranking Mundial de Universidades UI GreenMetric 2025, con lo cual se consolida como una de las instituciones de educación superior más comprometidas con el desarrollo sustentable en México y el mundo.

En el panorama nacional, la Máxima Casa de Estudios en Puebla se posicionó como la segunda mejor universidad en sustentabilidad, sólo detrás de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por encima de otras de gran prestigio, como son la UNAM, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Tecnológico de Monterrey. Además, obtuvo el primer lugar nacional en el eje de manejo de residuos, como resultado de sus políticas de reciclaje, reducción de desechos y gestión ambiental responsable.

A nivel internacional, la BUAP alcanzó el sitio 52 de entre mil 745 universidades de 105 países; en América Latina se ubicó en el séptimo lugar de 205 instituciones, con lo cual, así también, reafirmó su relevancia regional y global en el ámbito de la sostenibilidad.

Con estos resultados, la BUAP se consolida como un referente en la construcción de campus responsables y en la promoción de prácticas que contribuyen a enfrentar el cambio climático, fortaleciendo su papel como institución comprometida con el futuro.

Compromiso con la sostenibilidad

El Ranking UI GreenMetric evalúa aspectos como infraestructura, energía limpia, conservación del agua, transporte ecológico, reciclaje de residuos y educación en sostenibilidad. En su edición número 15, introdujo el tema “Avanzando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Educación Superior”, con el propósito de visibilizar las iniciativas de universidades que trabajan por un futuro sustentable.

Este reconocimiento confirma que la BUAP no sólo es una de las universidades más sostenibles de México, sino también un referente internacional en la construcción de campus responsables y en la concientización del cambio climático.

Fuente: Overall Rankings 2025 – UI GreenMetric