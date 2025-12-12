Avala Comisión del Congreso incorporar modelos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos

–Con estas reformas se pretende una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que preside el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar los modelos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, lo que permitirá homologar los trámites y servicios en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se incorpora la soberanía tecnológica como componente estratégico de la transformación digital del país, mediante el desarrollo y consolidación de capacidades tecnológicas públicas que permitan contar con soluciones digitales propias y capacidades técnicas e institucionales que puedan ser compartidas y replicadas en los distintos órdenes de gobierno.

Con estas reformas se pretende contar con una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente, mediante la transformación de la relación entre el gobierno y la ciudadanía, la reducción del costo burocrático y el cierre de espacios de discrecionalidad y actos de corrupción.

El proyecto de dictamen deroga la fracción XXXI del artículo 44 y adiciona la fracción XXVIII Bis al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortés, Pavel Gaspar Ramírez, María Soledad Amieva Zamora, Jaime Natale Uranga, Susana Riestra Piña y Fedrha Isabel Suriano Corrales.

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AVALA REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE EXTORSIÓN

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia avaló el proyecto de decreto para reformar el artículo 292 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que el delito de extorsión, así como las penas y medidas sancionatorias aplicables, se entenderán conforme al tipo penal previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las reformas se realizan ante la expedición de dicha Ley General, que obliga a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones legales para armonizar sus Códigos Penales en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de su entrada en vigor.

En este sentido, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez destacó la importancia de esta reforma, que permitirá fortalecer las acciones de colaboración y coordinación, así como garantizar mayor seguridad para todas las personas en la entidad.

“Investigar, perseguir y sancionar los delitos tiene que ser una de las tareas más importantes de cualquier Estado”, aseguró.

A la sesión de la Comisión asistieron las y los legisladores Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Elvia Graciela Palomares Ramírez, José Miguel Trujillo de Ita, Norma Estela Pimentel Méndez, Susana del Carmen Riestra Piña, Fedrha Isabel Suriano Corrales y Araceli Celestino Rosas.

Aprueba Congreso promover derechos humanos de personas adultas mayores

– Avalan acuerdo para entregar la Presea “Luis Rivera Terrazas” a investigadoras e investigadores

La Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad aprobó el acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y los 217 Sistemas de los municipios de la entidad, diseñen e implementen acciones y campañas de difusión para la promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Así como la prestación de servicios legales, de psicología y servicio social, con el fin de garantizarles una vida digna, con calidad y libre de violencia.

Por otra parte, en sesión de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, se aprobó el punto de acuerdo impulsado por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y por el diputado Pavel Gaspar Ramírez, mediante el cual se exhorta al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias para actualizar, formalizar y hacer público el Catálogo de Pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanas del Estado de Puebla.

También para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, garantice su difusión a través de sus canales oficiales y en las lenguas de los pueblos y comunidades, para asegurar su máximo conocimiento y utilidad.

En sus respectivas participaciones, las diputadas Beatriz Manrique Guevara, Azucena Rosas Tapia y Esther Martínez Romano coincidieron en la necesidad de contar con este instrumento que incentive la participación e identificación de los pueblos indígenas, a fin de garantizar su acceso a programas, acciones y políticas públicas en favor de su bienestar.

DETERMINAN A LAS PERSONAS ACREEDORAS A LA PRESEA “LUIS RIVERA TERRAZAS”

Durante la sesión de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, se aprobó el acuerdo mediante el cual se determina a las personas acreedoras de la Presea “Luis Rivera Terrazas” 2025, en seguimiento a la convocatoria emitida y a los criterios de evaluación.

Los nombres de las y los investigadores galardonados se detallan a continuación, en las respectivas categorías y subcategorías:

Investigación en Ciencias Básicas y Humanidades:

-Físico Matemáticas, Ciencia de la Tierra e Ingeniería: José Martínez Carranza

-Biología, Química, Ciencias de la Vida, Biotecnología, Ciencias Agropecuarias, Medicina y Ciencias de la Salud: Carlos Enrique Ochoa Velasco.

-Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Conducta: Concepción Angélica Mendieta Ramírez.

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico:

-Innovación, Diseño, Desarrollo Tecnológico, Ingenierías, Ambiente, Desarrollo Sustentable, Energías Renovables, Alimentos y Agroindustrias: Jorge Raúl Cerna Cortez.

Divulgación de la Ciencia y la Tecnología:

-Ciencias Exactas, Tecnología, Naturales, Sociales, Artes y Humanidades: Areli Montes Pérez.

Además, los comités evaluadores determinaron el otorgamiento de las siguientes distinciones:

-Trayectoria académica: Humberto Morales Moreno.

-Proyectos de investigación de alto impacto: Gregorio Castillo Quiroz.

-Formación de jóvenes investigadores: María del Rocío Baños Lara.

En su intervención, la diputada Xel Arianna Hernández García solicitó más detalles respecto a los criterios de evaluación, mientras que el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta destacó la importancia de fomentar e impulsar la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la entidad.