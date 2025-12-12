San Pedro Cholula reduce 17.42% la incidencia delictiva

Desde Puebla
*12 de diciembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, permitieron una reducción del 17.42% en la incidencia delictiva general durante el mes de noviembre, en comparación con el periodo inmediato anterior, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
*REDUCCIÓN EN DELITOS DE ALTO IMPACTO*
Durante noviembre, San Pedro Cholula registró una disminución del 21% en los delitos de alto impacto, con reducciones relevantes en los siguientes rubros:
• 50% en robo a casa habitación con violencia
• 62.5% en robo de vehículo
• 28.57% en robo de autopartes
• 66.66% en robo a transporte público colectivo
*ACCIONES OPERATIVAS DE SEGURIDAD*
Con el propósito de prevenir la comisión de delitos en Barrios y Juntas Auxiliares, la Dirección de Policía Municipal llevó a cabo:
• 30 operativos Centinela
• 30 operativos Junta Auxiliar Segura
• 30 operativos Pasajero Seguro en el transporte público
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha 6 operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con municipios de la zona metropolitana.
Como resultado de estas acciones:
• Se recuperaron 3 vehículos con reporte de robo
• Se detuvo a 8 personas por su probable participación en hechos delictivos como robo a comercio, robo a casa habitación, detentación de vehículo con reporte de robo y delitos contra la salud
*PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD*
A través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas se realizaron:
• 61 orientaciones a víctimas
• 11 acompañamientos a diversas dependencias
• 3 orientaciones psicológicas
• 2 acciones de búsqueda en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Niñas y Mujeres, y en coordinación con el DIF Municipal y Casa Carmen Serdán, se llevaron a cabo la rodada y el evento conmemorativo “Frenando la violencia”, beneficiando a más de 900 personas.
Por su parte, el Departamento de Política Criminológica impartió 21 pláticas en instituciones educativas sobre violencia escolar, igualdad de género y prevención de delitos cibernéticos.
*SEGURIDAD VIAL*
Con el objetivo de fortalecer la movilidad segura en el municipio, la Dirección de Vialidad Municipal realizó:
• Mantenimiento a 11 señaléticas en la zona centro
• Reparación de 4 semáforos
• Además, el Departamento de Educación Vial impartió:
• 3 sesiones del curso básico de manejo
• 13 sesiones del programa Juguemos a circular, beneficiando a 1,946 estudiantes
