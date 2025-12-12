San Pedro Cholula reduce 17.42% la incidencia delictiva

Desde Puebla

*12 de diciembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, permitieron una reducción del 17.42% en la incidencia delictiva general durante el mes de noviembre, en comparación con el periodo inmediato anterior, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

*REDUCCIÓN EN DELITOS DE ALTO IMPACTO*

Durante noviembre, San Pedro Cholula registró una disminución del 21% en los delitos de alto impacto, con reducciones relevantes en los siguientes rubros:

• 50% en robo a casa habitación con violencia

• 62.5% en robo de vehículo

• 28.57% en robo de autopartes

• 66.66% en robo a transporte público colectivo

*ACCIONES OPERATIVAS DE SEGURIDAD*

Con el propósito de prevenir la comisión de delitos en Barrios y Juntas Auxiliares, la Dirección de Policía Municipal llevó a cabo:

• 30 operativos Centinela

• 30 operativos Junta Auxiliar Segura

• 30 operativos Pasajero Seguro en el transporte público

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha 6 operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con municipios de la zona metropolitana.

Como resultado de estas acciones:

• Se recuperaron 3 vehículos con reporte de robo

• Se detuvo a 8 personas por su probable participación en hechos delictivos como robo a comercio, robo a casa habitación, detentación de vehículo con reporte de robo y delitos contra la salud

*PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD*

A través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas se realizaron:

• 61 orientaciones a víctimas

• 11 acompañamientos a diversas dependencias

• 3 orientaciones psicológicas

• 2 acciones de búsqueda en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Niñas y Mujeres, y en coordinación con el DIF Municipal y Casa Carmen Serdán, se llevaron a cabo la rodada y el evento conmemorativo “Frenando la violencia”, beneficiando a más de 900 personas.

Por su parte, el Departamento de Política Criminológica impartió 21 pláticas en instituciones educativas sobre violencia escolar, igualdad de género y prevención de delitos cibernéticos.

*SEGURIDAD VIAL*

Con el objetivo de fortalecer la movilidad segura en el municipio, la Dirección de Vialidad Municipal realizó:

• Mantenimiento a 11 señaléticas en la zona centro

• Reparación de 4 semáforos

• Además, el Departamento de Educación Vial impartió:

• 3 sesiones del curso básico de manejo

• 13 sesiones del programa Juguemos a circular, beneficiando a 1,946 estudiantes