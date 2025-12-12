Marco Antonio Solís anuncia conciertos en México: estas son las fechas y ciudades confirmadas

EXCELSIOR

Marco Antonio Solís confirmó su esperado regreso a los escenarios de México con el Tour Gratitud 2026.

El ícono de la balada romántica, Marco Antonio Solís “El Buki”, volvió a encender la emoción entre sus seguidores al anunciar oficialmente su retorno a escenarios de México con una gira de conciertos especial con el Tour Gratitud 2026. El anuncio, difundido a través de sus redes sociales.

Para muchos, este regreso simboliza un reencuentro profundamente esperado. Y es que Marco Antonio Solís, quien ha marcado generaciones, dejó en claro que volver a México no es solo una decisión profesional, sino una necesidad emocional.

Después de un año tan especial, lleno de aprendizajes y momentos inolvidables, mi prioridad es regresar a mi tierra para cantarles con el alma, escribió.

Una gira de conciertos en México que promente ser inolvidable

Con la serenidad que lo caracteriza, Marco Antonio Solís acompañó el anuncio de la gira de conciertos en México con un mensaje de profunda reflexión dirigido a sus seguidores. En él, el músico agradeció el cariño que ha recibido a lo largo de su trayectoria y explicó el significado detrás del nombre de su nuevo tour:

Hermanitos, el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Hoy quiero compartirles que regresaré a los escenarios de México con mi gira ‘Gratitud’, un nombre que abraza lo vivido y lo que está por llegar.

La gira de conciertos en México, explicó, busca conectar desde un lugar más íntimo y emocional con quienes han acompañado su carrera:

El próximo año nos invita a valorar, agradecer y reencontrarnos con el alma abierta. Y yo sólo puedo darles las gracias por acompañarme en cada paso, por darle sentido a cada canción y por ser ese viento a favor que siempre nos impulsa.

El mensaje tocó fibras profundas entre sus admiradores, quienes no tardaron en expresar emoción, nostalgia y entusiasmo por ver al cantante nuevamente en vivo.

Tour Gratitud 2026: fechas y ciudades confirmadas

La revelación del itinerario oficial generó una ola inmediata de reacciones. El Tour Gratitud 2026 recorrerá México, Centroamérica y puntos estratégicos donde la base de fans del cantante es especialmente fuerte.

Las fechas y ciudades confirmadas son:

Tapachula, Chiapas – 6 de marzo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 7 de marzo

Tlaxcala, Tlaxcala – 14 de marzo

Cuernavaca, Morelos – 15 de marzo

Nuevo Nayarit, Nayarit – 30 de abril

Tepic, Nayarit – 2 de mayo

León, Guanajuato – 8 de mayo

Guatemala – 15 de mayo

El Salvador – 16 de mayo

Ciudad de México – 23 de mayo

Tampico, Tamaulipas – 29 de mayo

Monterrey, Nuevo León – 30 de mayo

Aunque las fechas ya anunciadas abarcan puntos clave de México, los seguidores no tardaron en solicitar más ciudades, pues muchas zonas del norte, centro y sureste quedaron fuera del primer anuncio. En redes sociales, frases como “¡Agrega Torreón!”, “Falta Puebla”, “Queremos Veracruz” o “¿Y Guadalajara pa’ cuándo?” se hicieron tendencia.

Un tour cargado de grandes éxitos de “El Buki”

Más allá de las presentaciones, Marco Antonio Solís dejó claro que Gratitud 2026 es más que una gira de conciertos, es un viaje emocional dedicado a quienes han acompañado su historia musical. El artista adelantó que ofrecerá un espectáculo que fusionará momentos íntimos, reencuentros sonoros y una producción visual pensada para reforzar el significado detrás del tour.

Tour Gratitud 2026 será un encuentro con lo esencial: la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos, expresó.

Los fans anticipan un concierto que incluirá desde clásicos inmortales hasta temas recientes, además de arreglos especiales y segmentos emotivos que han caracterizado sus últimas presentaciones alrededor del mundo.

La gira promete captar tanto a las generaciones que crecieron escuchando Los Bukis como a las nuevas audiencias que han descubierto al cantante gracias a plataformas digitales y transmisiones en vivo.

¿Cuándo salen los boletos para ver a Marco Antonio Solis?

Tras el anuncio, una de las preguntas más repetidas ha sido la misma: ¿cuándo inicia la venta de boletos?

Hasta el momento, Marco Antonio Solís no ha revelado las fechas exactas ni los detalles sobre preventas, boleteras, zonas o costos. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo de producción adelantaron que estos datos podrían liberarse en las próximas semanas.

Mientras tanto, los fans ya se organizan en redes sociales para adquirir entradas en cuanto comiencen las ventas. En algunos casos, incluso han formado comunidades para alertar sobre anuncios oficiales y evitar fraudes.

El Tour Gratitud 2026 marca el regreso de Marco Antonio Solís a su tierra después de una de las etapas más intensas de su carrera. Pero más allá de lo musical, esta gira simboliza un encuentro profundamente humano con el agradecimiento a quienes lo han mantenido vigente durante décadas.